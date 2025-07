Dania z makaronu są proste w przygotowaniu. Udają się każdemu, także tym, którzy mają niewielkie doświadczenie w gotowaniu. W czwartek proponujemy makaron z kurczakiem i bardzo aromatycznym włoskim, zielonym sosem, czyli z pesto.

Co to jest pesto?

Pesto alla genovese to zielony sos, który tradycyjnie przygotowuje się w Genui. Jego podstawa to świeża bazylia. Dodaje się do niego parmezan, oliwę, czosnek i orzeszki piniowe. Proponujemy wersję odrobine uproszczoną tego sosu, ale bardzo pyszną.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Do makaronu z pesto dołożymy podsmażoną pierś z kurczaka, żeby obiad zawierał także odpowiednia ilość białka. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tego dania, znajdziemy w każdym sklepie. Makaron z pesto urzeka aromatem i rozwesela zielonym, intensywnym kolorem. Drogie orzeszki piniowe zastąpimy bardzo zdrowymi i ogólnie dostępnymi pestkami z dyni.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - makaron z pesto i kurczakiem

Składniki

1 podwójny filet z piersi z kurczaka

2 ząbki czosnku

6 łyżek oliwy extra

300 g ulubionego makaronu

pęczek świeżej bazylii

50 g pestek z dyni

50 g tartego sera grana padano

sól, pieprz

Przygotowanie

Filet kurczaka myjemy, osuszamy i czyścimy z błonek. Mięso kroimy w paski, doprawiamy solą i pieprzem. Przeciskamy przez praskę ząbek czosnku, mieszamy z łyżeczką oliwy i nacieramy nim mięso kurczaka. Odstawiamy, żeby się zamarynowało. Gotujemy makaron al dente wg opisu na opakowaniu. Przygotowujemy pesto - miksujemy liście bazylii, zrumienione na suchej patelni pestki dyni, ząbek czosnku, starty ser, cztery łyżki oliwy, ser, sól i pieprz. Na patelni rozgrzewamy oliwę i smażymy kurczaka. Po kilku minutach będzie gotowy. Dodajemy makaron, a potem pesto i mieszamy. Możemy dodać kilka łyżek wody spod gotowania makaronu. Smacznego! Makaron z pesto i kurczakiem gotowy!