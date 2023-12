Desery z makiem tradycyjnie jemy po wigilijnej kolacji. Już setki lat temu wierzono, że mak przyniesie nam dostatek i obfitość. A będzie go dużo, bo ziarenka maku są niepoliczalne. Dlatego deser z jego ziarenkami warto zrobić dla smaku i na dobrą wróżbę. Mamy prosty przepis, nawet dla początkujących.

Reklama

Z gotowej masy

Makowiec japoński to ciasto praktycznie z samego maku. Ma dodatek jabłek, które dodają mu wilgoci. Jego przygotowanie bardzo ułatwiają gotowe masy makowe. Do tego wypieku sprawdzają się świetnie, jednak trzeba wybrać odpowiednią. Skład masy makowej powinien być krótki, a co najważniejsze procent maku musi być wysoki. Jak zawsze trzeba unikać syropu glukozowo-fruktozowego i konserwantów. Dobrze, gdy masy mają sporo orzechów i skórki pomarańczowej, o ile oczywiście te dodatki lubimy. W naszym przepisie nie ma cukru, bo masy makowe są z reguły słodkie (można go dodać podczas ucierania żółtek z masłem).

Reklama

Makowiec japoński z jabłkami

850 g masy makowej gotowej

100 g kaszy manny

200 g masła

100 g mąki

5 jajek

Reklama

400 g jabłek

sok z 1/4 cytryny

łyżeczka proszku do pieczenia

Na polewę:

200 ml śmietanki kremówki

200 g czekolady

wiórki kokosowe do smaku

Masę makową wymieszaj z kaszą manną. Jabłka obierz i zetrzyj na grubych oczkach tarki. Skrop je sokiem z cytryny, wymieszaj i połącz z masą makową. Oddziel białka od żółtek. Żółtka utrzyj z masłem na puszysty krem, a białka ubij na sztywną pianę. Masę makową wymieszaj z masą maślaną, proszkiem do pieczenia wymieszanym z mąką oraz kaszą manną. Następnie dodaj pianę z białek. Masę przełóż do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto piecz ok. 60 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Śmietankę podgrzej, rozpuść w niej czekoladę. Polewę rozprowadź na wystygniętym makowcu. Posyp wiórkami kokosowymi.