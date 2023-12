Koreczki to idealne finger food, czyli przekąski, do jedzenia których nie potrzeba używać sztućców. Są szybkie i łatwe w przygotowaniu, a do tego stanowią elegancki kolorowy dodatek do innych dań imprezowych. Składniki do wykonania koreczków znajdą się w każdym domu. Wystarczą wędliny, sery, łosoś, chleb, warzywa i owoce.