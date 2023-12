Ostatnio smakiem śledzi w śmietanie zachwycała się Magda Gessler. W programie, w którym rodziny uczestniczek i uczestników MasterChefa przygotowywały dania wigilijne, to proste danie zrobiło furorę. Rzeczywiście, niewiele trzeba, by smak tak przygotowanych śledzi zachwycił bliskich. Jak zrobić najlepsze śledzie w śmietanie?

Kremowe i delikatne

Śledzie w śmietanie to jedna z najpopularniejszych wigilijnych przystawek. Choć niektórym może kojarzyć się ze świątecznym stołem u babci, to klasyczne połączenie wciąż się świetnie sprawdza. Tak przygotowane śledzie smakują z ziemniakami na ciepło, z wody lub w mundurkach, ale zawsze z dużą ilością koperku. Pasują też do każdego rodzaju pieczywa. Śledzie w śmietanie wyjdą kremowe i delikatne, jeśli postawisz na składniki dobrej jakości. Jest ich dosłownie kilka. To przede wszystkim ryby; najlepsze będą matiasy. Drugi ważny składnik to śmietana. Powinna być gęsta, kremowa, kwaśna. Wybierz taką, w której składzie nie ma sztucznych dodatków. Można łączyć ją z jogurtem greckim lub majonezem, ale w klasycznym przepisie występuje samodzielnie. Czym przełamać te smaki? Jabłko, por lub cebula idealnie pasują do tego zestawu.

Tradycyjne śledzie w śmietanie

5 filetów śledziowych

kwaśna śmietana

duże kwaśne jabłko

niewielki por - biała część lub cebula opcjonalnie

sól i pieprz, sok z cytryny do smaku

koperek lub szczypiorek do posypania

Wymoczone śledzie osusz ręcznikiem papierowym i pokrój na kawałki. Jabłko zetrzyj na tarce o grubych oczkach, możesz także pokroić w drobną kostkę, i skrop go sokiem z cytryny. Por lub cebulę posiekaj, można też je sparzyć. Kawałki śledzia poukładaj na półmisku, na nich jabłko, pora lub cebulę. Całość zalej śmietaną, doprawioną solą i pieprzem. Na koniec posyp całość zieleniną.