Przyprawa, która polecana jest teraz do doprawiania kawy to kurkuma. Pochodzi z Indii i od kilku lat jest o niej głośno. A to dzięki temu, że ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Zawdzięcza je substancji aktywnej, czyli kurkuminie, która jest silnym utleniaczem i działa przeciwzapalnie. Dlatego wspiera odporność, niszczy bakterie i wirusy. Ta żółta przyprawa to też źródło witamin z grupy B oraz składników mineralnych. Ma również korzystny wpływ na trawienie, a także pracę wątroby i trzustki. Nie sięgasz po kurkumę zbyt często? "Złote latte" to dobry sposób, by to zmienić.

Kawa na zdrowie

Kawa najbardziej znana jest z tego, że pobudza i dodaje energii. Ma też pozytywny wpływ na układ nerwowy, wzmaga koncentrację. W jaki sposób jej działanie wzmacnia kurkuma? Taki napój będzie pomocny przy obniżeniu zbyt wysokiego poziomu cukru oraz cholesterolu we krwi.Połączenie kawy i kurkumy sprawdzi się też podczas odchudzania czy po zbyt obfitym posiłku. "Złota kawa" przyspiesza metabolizm i ułatwia trawienie.Ma też korzystny wpływ na układ nerwowy, może poprawić nastrój. Warto ją sobie przygotowywać właśnie teraz, bo pomaga zadbać o odporność.

Jak ją pić?

Tu dobra wiadomość dla osób, które lubią kawę z mlekiem. Tłuszcz sprawia, że kurkuma lepiej się wchłania. Dlatego przygotowanie "złotego latte" na mleku 2 lub 3,2 procent tłuszczu to dobry pomysł. Mleko zmniejsza też kwasowość kawy. Taki napój można więc sobie przygotować rano. Jest jeszcze jedna przyprawa, która poprawia przyswajanie kurkumy. Jednak tu chętnych do wypróbowania będzie pewnie mniej. To czarny pieprz, bo zawiera piperynę. Ta substancja sprawi, że będzie można w pełni skorzystać z cennych właściwości kurkumy. Do kawy z kurkumą warto dodać też cynamon czy imbir. Będzie wtedy wspaniale rozgrzewać!

Przepis na "złotą latte"

filiżanka czarnej kawy/lub espresso

mleko do smaku

łyżeczka kurkumy

szczypta cynamonu, imbiru, pieprzu (opcjonalnie)

Podgrzej mleko z przyprawami, spień, a następnie wlej do świeżo zaparzonej kawy.