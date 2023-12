Popcorn w karmelu. Słodka alternatywa dla prażonej kukurydzy

Gordon Ramsay, gospodarz amerykańskiego reality show "Hell’s Kitchen”, w Polsce emitowanego pod nazwą "Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya”, podpowiada jak zrobić idealny popcorn w słonym karmelu. To świetna alternatywa dla zwykłej prażonej kukurydzy. Z pewnością posmakuje nie tylko dzieciom, lecz także dorosłym. To idealna przekąska dla wszystkich miłośników słodkości np. na przyjęciu urodzinowym, imprezie integracyjnej czy podczas rodzinnego oglądania filmów.

Kluczem do smacznego słodkiego popcornu jest dobrze skarmelizowany cukier. Proces karmelizacji to nic innego jak rozpuszczanie tego składnika w wysokiej temperaturze. Tak powstaje karmel – o charakterystycznym zapachu i brązowym kolorze. Cały proces nie jest skomplikowany, należy tylko uważać, by nie przypalić cukru oraz pamiętać o dodatku sody oczyszczonej. Dzięki niej wytworzą się maleńkie pęcherzyki powietrza. Dodatkowo soda przyspieszy proces karmelizacji. Kiedy karmel zastygnie na popcornie, pęcherzyki wewnątrz niego sprawią, że zyska bardziej miękką konsystencję.

Przepis na popcorn w słonym karmelu

Karmelowy popcorn można kupić gotowy w sklepie, jednak zrobiony samodzielnie z pewnością będzie smakował dużo lepiej. Zwłaszcza że jego wykonanie nie jest skomplikowane. Wystarczą ziarna popcornu, trochę cukru, masła i sody oczyszczonej.

Składniki:

¼ szklanki ziaren popcornu

2 łyżki oleju roślinnego

¼ szklanki cukru

1 łyżeczka soli

2 łyżki masła

1 łyżeczka sody oczyszczonej

Przygotowanie: