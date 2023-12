Ciasteczka z płatków owsianych. Smaczne i zdrowe

Płatki owsiane mogą pochwalić się bogactwem wartościowych składników. Zawierają m.in. żelazo, magnez, potas, cynk i witaminy z grupy B. Ponadto są źródłem błonnika. Wspomagają odchudzanie i prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego oraz obniżają poziom cholesterolu.

Płatki owsiane powstają w procesie rozdrabniania owsa. Ze względu na stopień tego procesu wyróżnia się 3 rodzaje płatków owsianych:

zwykłe – najmniej rozdrobnione i przetworzone, a dzięki temu najzdrowsze, ale również wymagające najdłuższego gotowania,

górskie – płatki rozdrobnione w stopniu średnim,

błyskawiczne – najbardziej rozdrobnione płatki.

Najpopularniejsza potrawa z płatków owsianych to oczywiście owsianka jadana najczęściej na śniadanie. Jednak wystarczy do płatków owsianych dodać kilka składników, aby wyczarować z nich pyszne i chrupiące ciasteczka owsiane o pięknym zapachu.

Ich smakiem zachwycą się nawet osoby, które nie przepadają za klasyczna owsianką. Są zdrowsze od wielu słodkich przekąsek, a tak samo smaczne. Świetnie nadadzą się do kawy oraz jako słodka przekąska do pracy czy szkoły. Ciasteczka z płatków owsianych są dosyć sycące, a jednocześnie niskokaloryczne. W związku z tym ich smakiem mogą cieszyć się również osoby dbające o linię. Wykonanie tego smakołyku jest proste – bez problemu można zrobić je wspólnie z dziećmi. Do przygotowania ciasteczek z płatków owsianych najlepiej użyć zwykłych płatków. Dzięki temu będą najzdrowsze, ale również będą miały najlepszą konsystencję.

Ciasteczka z płatków owsianych. Przepis

Składniki:

1 ½ szklanki płatków owsianych,

50 g masła,

5 łyżek mleka,

2 łyżki kakao,

1 łyżka miodu,

garść ulubionych dodatków (np. pestki słonecznika, pestki dyni, orzechy, migdały, suszona żurawina, rodzynki).

Przygotowanie:

w garnku umieścić masło, kakao, miód i mleko,

powoli podgrzewać, mieszając od czasu do czasu,

od momentu połączenia i rozpuszczenia się wszystkich składników gotować jeszcze przez ok. 3 minuty,

zdjąć z kuchenki i do powstałej masy wsypać płatki owsiane,

dokładnie wymieszać,

przestudzić ok. 10 minut,

z powstałego ciasta formować kuleczki, a następnie je spłaszczać i układać na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce lub talerzu,

ciastka ostatecznie wystudzić i schować do lodówki na kilka godzin, aby stężały.

Przepis na bananowe ciasteczka z płatków owsianych

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych,

2 dojrzałe banany,

1 łyżeczka miodu,

garść dodatków według uznania (np. rodzynki, suszona żurawina, orzechy, migdały, wiórki kokosowe).

Przygotowanie: