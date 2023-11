Fermentacja, którą popularnie nazywamy kiszeniem, to jeden z najstarszych sposobów utrwalania żywności. Znana jest nie tylko w naszej części Europie, ale też Azji. W ostatnich latach znów zyskała na popularności, a kiszonki zyskały miano superfoods. W procesie fermentacji powstają kultury bakterii i drożdży, które są probiotykami. Wspomagają one trawienie i ułatwiają wchłanianie substancji odżywczych. Wzmacniają też odporność organizmu, bo niszczą lub osłabiają wiele patogenów wywołujących choroby. Prawidłowe działanie mikroflory bakteryjnej to zdrowy układ immunologiczny. Kiszonki pomagają też w walce z infekcjami, gdy już do nich dojdzie. Podpowiadamy, jakie produkty warto włączyć do swojej diety.

Kiszonki to samo zdrowie

W trakcie kiszenia dochodzi do przemiany cukrów prostych w kwas mlekowy. Spada zawartość cukru, a w związku z tym także kalorii. Kwas mlekowy pobudza proces trawienia i wchłaniania produktów przemiany materii, korzystnie wpływa na pracę jelit poprzez regulację flory bakteryjnej. Takie działanie wzmacnia system odpornościowy i chroni przed infekcjami.

Jakie jeszcze mają zalety?

to naturalne probiotyki

dobre źródło witaminy C i błonnika

zapobiegają zakażeniom rotawirusowym

zawierają magnez, potas i wapń

wspomagają rekonwalescencję po kuracji antybiotykowej

Kiszonki, na które warto postawić