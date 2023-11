Gofry nad morzem? To skojarzenie od razu budzi miłe wspomnienia. Do wakacji i spacerów po plaży jeszcze daleko, jednak gofry można zjeść w domu.

Tak zrobiła ostatnio Zofia Zborowska, która upiekła gofry z córką. Często przygotowuje je także ze swoimi dziećmi, Anna Starmach. To miłe, rodzinne zajęcie. A przepis na gofry jest prosty. Nie ma mowy, by się nie udały. W grudniu do ciasta można dodawać przyprawę do piernika czy kakao, będzie to świąteczny akcent smakowy. Jednak żeby je upiec, potrzebna jest gofrownica.

Jaką gofrownicę wybrać?

Zofia Zborowska pochwaliła się swoją gofrownicą podczas relacji na IG. Aktorka była zachwycona jej działaniem i pięknym, pastelowym kolorem. Takie urządzenie kosztuje ponad 300 zł. Wybór gofrownic jest jednak bardzo duży i można je kupić znacznie taniej, nawet za ok. 50 zł. Niezależnie od tego, na jaki model gofrownicy się zdecydujesz, zwróć uwagę na jej moc. Im jest wyższa, tym szybciej gofry są gotowe i bardziej chrupiące. Najczęściej mają one kształt prostokątny, ale zdarzają się też w formie np. serduszka.Gofrownica zajmuje dużo miejsca? Wybierz taką, którą da się postawić w pionie i ma schowek na kabel.

Gotowa mieszanka czy własne ciasto?

Ciasto na gofry jest proste do przygotowania i trochę podobne do tego na naleśniki. Można sobie jeszcze to zadanie sobie ułatwić. Zofia Zborowska wykorzystała gotową mieszankę bezglutenową, zamiast mleka użyła napoju owsianego. Cukier puder? Aktorka sięgnęła po mielony ksylitol. Bardzo zdrowo. Wybór mieszanek jest spory, znajdziesz też takie bazujące na mące pszennej. Dodaje się do nich mleko czy napój roślinny, wodę, olej. Z wymieszaniem ciasta mikserem świetnie poradzi sobie nawet kilkuletnie dziecko, jak mała Nadzieja.

Wolisz przygotować ciasto od podstaw? Mamy przepis.

Przepis na klasyczne gofry

2 szklanki mąki pszennej

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

2 łyżeczki cukru, najlepiej pudru

cukier wanilinowy do smaku

2 jajka

1/2 szklanki oleju roślinnego lub roztopionego masła

1 i 1/3 szklanki mleka

w wersji piernikowej: cynamon i przyprawa korzenna do smaku

Mąkę wsyp do miski, dodaj proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier wanilinowy oraz przyprawy w wersji piernikowej. Wszystko wymieszaj, następnie dodaj jajka, olej oraz mleko. Zmiksuj mikserem na gładką masę. Rozgrzej gofrownicę. Nakładaj ciasto chochlą i piecz przez kilka minut (zgodnie z instrukcją na gofrownicy). Gofry podawaj z ulubionymi dodatkami. Wybór świeżych owoców jest teraz mniejszy, ale dobre konfitury, miód, polewa czekoladowa też się sprawdzą. Zofia Zborowska wybrała banany, borówki i puder z ksylitolu. Polecała też syrop klonowy. Pycha!