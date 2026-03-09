Kuskus (couscous) to tradycyjny produkt kuchni północnoafrykańskiej. Robi się go z ziaren pszenicy twardej (durum). Czyli tak naprawdę jest raczej makaronem niż kaszą, ale wygląda jak kasza. Ma wiele zalet - jest lekkostrawny, bogaty w białko oraz węglowodany.

Jak przygotować kuskus?

Na dodatek przygotowuje się go błyskawicznie, zalewając po prostu wrzątkiem. Czytamy uważnie uwagi na opakowaniu. Jak ugotować kuskus? W sklepach jest dostępny w formie instant, więc do przygotowania wystarczy jedynie trochę gorącej wody. Pamiętamy, by wybrać trochę większe naczynie, bo kuskus pęcznieje. Ziarenka zalewamy wrzątkiem tak, by poziom wody był ponad kuskusem o około 0,5 cm. Teraz wystarczy odczekać 3-4 minuty, całość wymieszać i odstawić na kolejną minutę. Gotowe!

Smaczny obiad dla rodziny

Na poniedziałkowy obiad proponujemy odświeżające i aromatyczne danie. Są w nim orientalne nuty, aromatyczne przyprawy i mnóstwo warzyw. Przygotujemy je błyskawicznie po przyjściu z pracy. Po drodze możemy ewentualnie dokupić jakieś warzywa. Wszystkie składniki są ogólnodostępne i niedrogie. Taki obiad można uzupełnić np. pokrojoną w kostkę i podsmażoną piersią z kurczaka, jeśli ktoś nie uznaje bezmięsnego obiadu.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kuskus curry z warzywami

Składniki

1 cukinia

1 czerwona papryka

pół opakowania groszku mrożonego

duży por - biała częśać

marchewka

3 gałązki selera naciowego

3 ząbki czosnku

puszka pomidorów pokrojonych w kostkę

2 łyżki mleka kokosowego

4 łyżki oleju

łyżka przyprawy curry

po łyżeczce ostrej i słodkiej papryki

sól, pieprz

szklanka kaszy kuskus

Przygotowanie

Warzywa obieramy i siekamy. Na dużej, głębokiej patelni lub w rondlu rozgrzewamy olej, wrzucamy warzywa i dusimy na wolnym ogniu przez ok. 10 minut. Potem dodajemy wszystkie przyprawy i dalej dusimy. Gdy warzywa zmiękną, zalewamy je pomidorami, dodajemy mleko kokosowe i dusimy pod przykryciem przez następnych 10 minut. W tym czasie przygotowujemy kuskus. Gdy kuskus jest gotowy, dodajemy do warzywnego sosu i mieszamy. Podgrzewamy, doprawiamy do smaku i podajemy. Kuskus curry z warzywami gotowy. Smacznego!