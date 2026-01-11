Polska kuchnia zupami stoi - to wiadomo nie od dziś. Zupy świetnie rozgrzewają i sycą zimą, a przez cały rok bardzo dobrze odżywiają i nawadniają. Zupa to dobry sposób na zjedzenie codziennej porcji warzyw, których jemy zbyt mało, i dostarczenie sobie cennych witamin, składników mineralnych i błonnika. Najpopularniejsze polskie zupy to oczywiście rosół, żurek i pomidorowa. W tym quizie pytamy o zupy mniej oczywiste. Dacie radę?

