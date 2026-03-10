Rzymianie mają swoją carbonarę, a mieszkańcy Mediolanu jadają makaron po mediolańsku. To spaghetti w kremowym sosie, które pachnie boczkiem i pomarańczami. Od razu jaśniej robi się wokoło, gdy na talerzu pojawia się to danie. Idealny comfort food.

Smaczny obiad dla rodziny

Włosi słyną z dań szybkich do przygotowania, które wymagają niewielu składników, ale są niesamowicie smakowite. Do takich przepisów należy spaghetti alla milanese z boczkiem i skórką pomarańczową. W sieci znajdziemy wiele przepisów na to danie, często bardzo się od siebie różnią. To jest receptura przekazana nam przez szefa kuchni z Mediolanu.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - obłędnie pachnący makaron po mediolańsku

Składniki

320 g spaghetti

250 ml bulionu warzywnego

160 g boczku wędzonego w cienkich plasterkach

30 g mąki

30 g masła

szczypta szafranu

pomarańcza

sól, pieprz

Przygotowanie

Rozpuszczamy na patelni masło, wrzucamy mąkę, mieszamy. Wlewamy na patelnię bulion, dodajemy szafran, sól i pieprz. Podgrzewamy na małym ogniu, aż sos zgęstnieje. Boczek kroimy w cienkie paski i zrumieniamy na suchej patelni - mają być chrupiące. Sos szafranowy trzymamy w cieple. Gotujemy spathetti al dente (według przepisu na opakowaniu). Ocieramy skórkę ze sparzonej pomarańczy. Odcedzamy makaron, mieszamy na patelni z sosem szafranowym. Nakładamy makaron na talerze, posypujemy boczkiem i otartą skórką z pomarańczy i świeżo zmielonym pieprzem. Smacznego! Obłędnie pachnący makaron po mediolańsku gotowy.