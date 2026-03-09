Sos tatarski wspaniale podkręca smak przekąsem i sprawia, że nawet te, uważane za "nudne", stają się wykwintnym smakołykiem. Podawany bywa często do jajek na Wielkanoc. Sos tatarski z tego przepisu jest tak dobry, że warto zrobić go więcej. Pora na generalną próbę przed Wielkanocą.
Czy sos tatarski wymyślili Tatarzy?
Dlaczego sos tatarski nazywa się tatarski? Otóż nie ma nic wspólnego z Tatarami. Wymyślili go Francuzi w XVIII wieku. "Sauce tartare" nazwano tak, bo składniki wydawały się prostackie i barbarzyńskie wykwintnym podniebieniom. Sos okazał się jednak tak pyszny, że zrobił zawrotną, światową karierę. Jest teraz podawany m.in. do hamburgerów, frytek, ryb, mięs i jajek.
Z czego robi się sos tatarski?
Sos tatarski to kremowy, wyrazisty sos na bazie majonezu. Dodaje się do niego m.in. ogórki konserwowe, cebulę, zioła, kapary, szczypiorek. Czasem jego składnikiem są jajka na twardo, czasem smak się podkręca chrzanem lub musztardą Tak naprawdę, ile kucharzy i kucharek, tyle wersji sosu tatarskiego.
Przepis na klasyczny i bardzo pyszny sos tatarski
Składniki
- 250 ml majonezu
- 150 ml śmietany
- 6 korniszonów - posiekanych
- kilka marynowanych cebulek - posiekanych
- kilka marynowanych pieczarek - posiekanych
- 2 łyżki musztardy z całymi ziarnkami gorczycy
- łyżka soku z cytryny
- łyżka kaparów
- sól, pieprz
- pół łyżeczki cukru
- dwie łyżki posiekanego szczypiorku
- łyżka posiekanego koperku
Przygotowanie
Mieszamy śmietanę z majonezem. Dodajemy posiekane składniki, doprawiamy do smaku, dobrze mieszamy i odstawiamy do lodówki, żeby składniki się przegryzły. Sos tatarski najlepszy jest po kilku godzinach. Można go przechowywać w zakręconym słoiku w lodówce przez ok. 3 dni.
