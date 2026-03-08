Schab wieprzowy pieczony w mleku doskonale sprawdzi się jako danie główne na niedzielny obiad. Tak przyrządzony schab jest delikatny, kruchy i soczysty. Można go - jeśli coś zostanie z niedzielnego obiadu - wykorzystać potem jako smakowitą wędlinę do kanapek. Jest też pysznym dodatkiem do sałatek i świetną przekąską.

Jakie wartości ma schab?

Schab wieprzowy wcale nie jest sam w sobie bardzo kaloryczny. 100 g surowego schabu to 128 kcal oraz 24 g białka i 4 g tłuszczu. Oczywiście, jeśli go usmażymy lub podamy z tłustymi dodatkami, te wartości mocno wzrosną. Co ważne, schab jest cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka, aminokwasów oraz tłuszczów omega-3 i omega-6. Nie dostarcza natomiast organizmowi dużej dawki cholesterolu. Wieprzowina zawiera także dużo witamin (A, E i te z grupy B) oraz mikroelementów (m.in. fosfor, żelazo, wapń, selen, potas).

Reklama
Zupa cytrynowa, pyszny odświeżający przysmak naszych babek. Tak robiono ją kiedyś
Zupa cytrynowa, pyszny odświeżający przysmak naszych babek. Tak robiono ją kiedyś

Zobacz również
Reklama

Smaczny obiad dla rodziny

Schab pieczony w mleku jest świetną alternatywą dla klasycznych, smażonych na patelni schabowych. Tak przygotowane mięso ma zdecydowanie mniej tłuszczu i jest lekko strawne. Schab pieczony w mleku możemy podać klasycznie, pokrojony w plastry z ziemniakami i buraczkami lub z mizerią.

Śledzie biskupie. Tak ten przysmak robi znakomity Remigiusz Rączka. Na Wielki Post idealne
Śledzie biskupie. Tak ten przysmak robi znakomity Remigiusz Rączka. Na Wielki Post idealne

Zobacz również

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - schab pieczony w mleku

Składniki

  • 1 kg schabu bez kości
  • 1 litr tłustego mleka
  • 1 cebula
  • 4 ząbki czosnku
  • łyżka majeranku
  • ziele angielskie
  • 2 liście laurowe
  • sól, pieprz
  • olej roślinny
  • łyżka mąki pszennej

Przygotowanie

Schab nacieramy pastą, przygotowaną z soli, pieprzu, majeranku i przeciśniętego przez praskę czosnku. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Na patelni rozgrzewamy olej, obsmażamy zamarynowany schab i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Mleko podgewrzamy z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Gorącym mlekiem zalewamy schab - mleko ma sięgać do 3/4 wysokości mięsa. Tak przygotowane mięso w mleku przykrywamy pokrywką i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Pieczemy przez 30 minut. Po 30 minutach zdejmujemy pokrywkę, polewamy mięso sosem i pieczemy przez 45 minut. Teraz robimy sos. Na patelni podsmażamy posiekaną cebulę, wlewamy mleko, w którym piekł się schab. W niewielkiej ilości wody roztrzepujemy mąkę i wlewamy ja do sosu, energicznie mieszając. Podgrzewamy do zagęszczenia się sosu. Schab pieczony w mleku podajemy na gorąco z sosem.