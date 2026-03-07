I choć z pewnością nie ma nic złego w tym optymistycznym spojrzeniu na życie, musimy wyjaśnić dwie kwestie. Po pierwsze, posiadanie cytryn wcale nie jest czymś negatywnym. Po drugie, apodyktyczna instrukcja zawarta w tym przysłowiu sprawia, że zapominamy, iż z cytryn można zrobić wiele innych wspaniałych rzeczy, nie tylko lemoniadę.

Przepis na cytrynową granitę

Składniki: - 100 ml wody, - 100 g cukru, - 100 g soku z cytryny (świeżo wyciśniętego).

Przygotowanie granity cytrynowej: 1. Podgrzej wodę z cukrem w rondlu, aż cukier całkowicie się rozpuści, a płyn stanie się idealnie klarowny. Pozostaw do ostygnięcia. 2. Dodaj sok z cytryny. 3. Przelej do pojemnika z przykrywką i wstaw do zamrażarki. 4. Po pół godzinie chłodzenia wymieszaj płyn trzepaczką. Czynność powtarzaj co ok. piętnaście minut. Jeśli mieszanka stanie się zbyt gęsta dla trzepaczki, użyj widelca. 5. Po zamrożeniu rozdrobnij granitę widelcem na drobne kawałki. Podawaj w wysokich szklankach z listkiem mięty.

Przepis na kremem cytrynowy (do użycia jako nadzienie np. kruchych babeczek lub do tarty)

Składniki: - 3 cytryny, - 175 g masła, - 120 g cukru, - 2 jajka.

Przygotowanie kremu cytrynowego: 1. Cienko obierz 2 cytryny i zachowaj skórki. Następnie wyciśnij sok ze wszystkich 3 cytryn i odmierz 120 g soku. 2. Pokrój masło w kostkę i włóż je do miski. 3. W dużym garnku zagotuj sok z cytryny, cukier, skórkę z cytryny i jajka, ciągle mieszając, a następnie gotuj na małym ogniu przez kolejne 2–3 minuty. 4. Cytrynową masę przecedź przez sito do masła i dokładnie wymieszaj trzepaczką lub mikserem. 5. Rozprowadź krem na podpieczonym spodzie z ciasta i odstaw do lodówki na co najmniej godzinę.

Przepis na solone cytryny

Składniki: - 8-10 cytryn, - 200–300 g grubej soli morskiej Opcjonalnie: 2 gwiazdki anyżu, 2 goździki, cynamon

Przygotowanie solonych cytrtyn: 1. Wyciśnij sok z 5 cytryn. Sok zagotuj razem z przyprawami, ostudź. 2. Pozostałe cytryny pokrój w niezbyt grube ćwiartki. Dno dobrze opłukanego słoika do przetworów posyp solą. Na wierzchu ułóż warstwę ćwiartek cytryny. Następnie układaj naprzemiennie sól, ćwiartki cytryny i przyprawy, aż warstwa będzie sięgać kilku centymetrów poniżej krawędzi słoika. 3. Dociśnij mocno, tak aby między owocami pozostało jak najmniej powietrza. Polej schłodzonym, wcześniej przygotowanym sokiem. 4. Zamknij słoik i zapasteryzuj w kąpieli. Tak przygotowane cytryny pozostaw na co najmniej miesiąc. Solone cytryny będą świetnym dodatkiem do sosów, ryb, sałatek a nawet mięs.