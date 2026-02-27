Ryba na piątkowy obiad to świetny pomysł. Dziś proponujemy danie, które praktycznie robi się samo i do tego szybko. Pstrąga kupimy w każdym supermarkecie. Zwróćmy uwagę, by ryba była świeża.

Po czym poznać, że pstrąg jest świeży?

Świeżego pstrąga poznamy po jasnych, wypukłych i szklistych oczach. Powinien mieć czerwone lub różowe skrzela. Skóra pstrąga musi być błyszcząca, napięta i pokryta cienką warstwą śluzu, a mięso jędrne – po naciśnięciu palcem wgłębienie szybko znika. Świeża ryba pachnie delikatnie wodą, a nie intensywnie rybą. Ryba powinna pachnieć delikatnie, neutralnie, wodą.

W papilotach, czyli…

Pieczenie w papilocie to bardzo prosta technika przygotowywania ryb. Rybią tuszkę - najczęściej w całości - zawija się w pergamin. Wygląda to trochę jak np. duży cukierek. Mięso ryby pozostaje soczyste, nie wysusza się. Do środka możemy włożyć np. świeże zioła, czosnek. Wtedy mięso ryby będzie bardziej aromatyczne.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ten sposób przyrządzania ryb jest banalnie prosty, a efekt - pyszny i wykwintny. Do tego danie będzie dietetyczne. Można użyć minimalnej ilości tłuszczy, który będzie nośnikiem smaku, ale nie jest to konieczne. Podajmy takiego pstrąga ziemniakami z wody i mizerią.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - soczysty pstrąg w papilocie

Przede wszystkim musimy zaopatrzyć się w papier do pieczenia. Potrzebna będzie nam też oczywiście ryba, ulubione przyprawy i zioła. Do podania - cytryna i zielona pietruszka.

2 średnie pstrągi

4 ząbki czosnku

kilka gałązek zielonego kopru

Sól, pieprz, sok z cytryny

łyżka masła

Przygotowanie

Ryby czyścimy, myjemy starannie. Nacieramy wnętrze pastą przygotowaną z soli, pieprzu i rozgniecionego czosnku i masła. Ryby kładziemy na dużym arkuszu papieru do pieczenia. Do środka wkładamy też koper. Zawijamy ryby w papier do pieczenia, formując z każdego pakunku cukierek. Jego końce starannie zawijamy tak, by pakunek był szczelny. Pieczemy ok. 20 min. w temperaturze ok. 190 stopni. Jeśli ryby są duże, wtedy potrzebują więcej czasu.