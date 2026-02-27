Ryba na piątkowy obiad to świetny pomysł. Dziś proponujemy danie, które praktycznie robi się samo i do tego szybko. Pstrąga kupimy w każdym supermarkecie. Zwróćmy uwagę, by ryba była świeża.

Po czym poznać, że pstrąg jest świeży?

Świeżego pstrąga poznamy po jasnych, wypukłych i szklistych oczach. Powinien mieć czerwone lub różowe skrzela. Skóra pstrąga musi być błyszcząca, napięta i pokryta cienką warstwą śluzu, a mięso jędrne – po naciśnięciu palcem wgłębienie szybko znika. Świeża ryba pachnie delikatnie wodą, a nie intensywnie rybą. Ryba powinna pachnieć delikatnie, neutralnie, wodą.

Reklama
Najłatwiejsze i najpyszniejsze ciasto z jabłkami. Ciasto 'na kubeczki' - prosty przepis
Najłatwiejsze i najpyszniejsze ciasto z jabłkami. Ciasto "na kubeczki" - prosty przepis

Zobacz również

W papilotach, czyli…

Pieczenie w papilocie to bardzo prosta technika przygotowywania ryb. Rybią tuszkę - najczęściej w całości - zawija się w pergamin. Wygląda to trochę jak np. duży cukierek. Mięso ryby pozostaje soczyste, nie wysusza się. Do środka możemy włożyć np. świeże zioła, czosnek. Wtedy mięso ryby będzie bardziej aromatyczne.

Przebojowa pasta benedyktynka do kanapek na śniadanie. Lepsza niż tradycyjny twarożek
Przebojowa pasta benedyktynka do kanapek na śniadanie. Lepsza niż tradycyjny twarożek

Zobacz również

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ten sposób przyrządzania ryb jest banalnie prosty, a efekt - pyszny i wykwintny. Do tego danie będzie dietetyczne. Można użyć minimalnej ilości tłuszczy, który będzie nośnikiem smaku, ale nie jest to konieczne. Podajmy takiego pstrąga ziemniakami z wody i mizerią.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - soczysty pstrąg w papilocie

Przede wszystkim musimy zaopatrzyć się w papier do pieczenia. Potrzebna będzie nam też oczywiście ryba, ulubione przyprawy i zioła. Do podania - cytryna i zielona pietruszka.

  • 2 średnie pstrągi
  • 4 ząbki czosnku
  • kilka gałązek zielonego kopru
  • Sól, pieprz, sok z cytryny
  • łyżka masła

Przygotowanie

Ryby czyścimy, myjemy starannie. Nacieramy wnętrze pastą przygotowaną z soli, pieprzu i rozgniecionego czosnku i masła. Ryby kładziemy na dużym arkuszu papieru do pieczenia. Do środka wkładamy też koper. Zawijamy ryby w papier do pieczenia, formując z każdego pakunku cukierek. Jego końce starannie zawijamy tak, by pakunek był szczelny. Pieczemy ok. 20 min. w temperaturze ok. 190 stopni. Jeśli ryby są duże, wtedy potrzebują więcej czasu.