Włosi dyskutują o tej potrawie na potęgę. Wskazuje się, że robiono w ten sposób makaron już przed wiekami. Choć w 1952 roku pojawił się prawdopodobnie pierwszy wydany drukiem przepis na carbonarę. Opublikowano go po angielsku w Chicago.

To danie przygotujecie bardzo szybko. Czasu potrzeba w zasadzie tyle, ile gotuje się makaron. La pasta alla carbonara, czyli makaron carbonara to włoska klasyka. Najczęściej używa się tu cienkiego makaronu typu spaghetti. Ale jeśli wybierzemy inny makaron, taki, który akurat mamy w domu, też będzie dobrze. Makaron plus serowy sos z dodatkiem boczku - w oryginale powinno być guanciale (wieprzowy policzek), ale boczek też świetnie się nadaje - to danie sycące i bardzo smaczne.

Składniki

300 g makaronu spaghetti

4 jajka

30 g tartego sera pecorino - ser możemy zastąpić innym, twardym i dość ostrym serem, jeśli nie mamy pod ręką ani pecorino ani parmezanu

30 g tartego parmezanu

200 g wędzonego boczku

Przygotowanie

Spaghetti gotujemy al dente. Zachowujemy pół szklanki wody, w której gotował się makaron. Boczek kroimy w cienkie paseczki. Jajka rozbijemy, mieszamy z utartym serem, dodajemy pieprz. Uwaga na sól, boczek i ser są słone. Na rozgrzanej patelni, na średnim ogniu podsmażamy boczek, dodajemy potem na patelnię makaron i wodę. Podgrzewamy chwilę. Zdejmujemy patelnię z ognia, dodajemy masę jajeczną, mieszamy szybko. Chodzi o to, żeby powstał kremowy sos, nie może nam się zrobić jajecznica. Makaron przekładamy na talerze. Smacznego! Carbonara gotowa.