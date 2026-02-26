Krokiety ziemniaczane z pieczarkami to świetna alternatywa dla mięsnych kotletów. Są pyszne i kosztują niewiele. Chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku rozpływają się w ustach przy każdym kęsie. Może dobrze zrobić je z podwójnej porcji, bo znikają w tempie ekspresowym.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Te krokiety to danie tanie i pyszne. Wystarczy zaledwie kilka składników i mamy gotowy obiad. Podstawa to ziemniaki. Do tych krokietów wystarczy podać surówkę, można popić je gorącym barszczem.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - krokiety ziemniaczane z pieczarkami
Składniki
- kilogram ziemniaków
- 500 g pieczarek
- 1 cebula
- 100 g utartego twardego sera
- 3 jajka
- łyżka mąki
- bułka tarta
- oliwa z oliwek - lub olej rzepakowy
- sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Przygotowanie
Ziemniak i myjemy, obieramy i gotujemy w osolonej wodzie. W tym czasie na maśle dusimy pieczarki z cebulą. Gdy woda odparuje, doprawiamy je solą i pieprzem. Potem przeciskamy ziemniaki przez praskę. Dodajemy do masy ziemniaczanej 50 g startego sera, dwa jajka, pieprz, pietruszkę oraz gałkę muszkatołową. Wyrabiamy na gładką masę. Na talerzu rozbijamy jajko i dodajemy do niego mleko. Na drugim talerzu mieszamy bułkę tartą z pozostałym parmezanem. Formujemy placuszki z masy ziemniaczanej, nakładamy na nie pieczarki i zlepiamy brzegi. Krokiety obtaczamy w jajku i bułce z parmezanem. Smażymy krokiety na gorącym oleju, aż będą złociste. Krokiety ziemniaczane z pieczarkami gotowe. Smacznego!
