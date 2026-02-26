Krokiety ziemniaczane z pieczarkami to świetna alternatywa dla mięsnych kotletów. Są pyszne i kosztują niewiele. Chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku rozpływają się w ustach przy każdym kęsie. Może dobrze zrobić je z podwójnej porcji, bo znikają w tempie ekspresowym.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Te krokiety to danie tanie i pyszne. Wystarczy zaledwie kilka składników i mamy gotowy obiad. Podstawa to ziemniaki. Do tych krokietów wystarczy podać surówkę, można popić je gorącym barszczem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - krokiety ziemniaczane z pieczarkami

Składniki

kilogram ziemniaków

500 g pieczarek

1 cebula

100 g utartego twardego sera

3 jajka

łyżka mąki

bułka tarta

oliwa z oliwek - lub olej rzepakowy

sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Przygotowanie

Ziemniak i myjemy, obieramy i gotujemy w osolonej wodzie. W tym czasie na maśle dusimy pieczarki z cebulą. Gdy woda odparuje, doprawiamy je solą i pieprzem. Potem przeciskamy ziemniaki przez praskę. Dodajemy do masy ziemniaczanej 50 g startego sera, dwa jajka, pieprz, pietruszkę oraz gałkę muszkatołową. Wyrabiamy na gładką masę. Na talerzu rozbijamy jajko i dodajemy do niego mleko. Na drugim talerzu mieszamy bułkę tartą z pozostałym parmezanem. Formujemy placuszki z masy ziemniaczanej, nakładamy na nie pieczarki i zlepiamy brzegi. Krokiety obtaczamy w jajku i bułce z parmezanem. Smażymy krokiety na gorącym oleju, aż będą złociste. Krokiety ziemniaczane z pieczarkami gotowe. Smacznego!