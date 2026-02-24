Wątróbka jest bogata w żelazo hemowe, które łatwo przyswaja się w organizmie i wspiera produkcję czerwonych krwinek. Ma dużo białka i witamin, a przy tym jest niskokaloryczna. Wątróbka zawiera witaminy z grupy B (B12, B6, kwas foliowy), cynk, miedź i selen. Wspiera odporność, funkcjonowanie układu nerwowego i regenerację mięśni.

Jak wybierać wątróbkę drobiową?

Świeża wątróbka drobiowa ma neutralny, bardzo słabo wyczuwalny zapach surowego mięsa. Jest lekko śliska, błyszcząca i gładka. Powinna mieć jasnobrązowy, bordowy lub delikatnie czerwonawy odcień. Na wątróbce nie może być plamek.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Pamiętajmy, że wątróbkę smażymy krótko w wysokiej temperaturze i nie dodajemy soli do smażenia. Wątróbka z duszoną cebulą świetnie smakuje z ziemniakami i surówką np. z kiszonej kapusty lub ogórków kiszonych. Za niewielkie pieniądze będziemy mieć pyszny, pełnowartościowy obiad.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - mięciutka wątróbka z cebulką

Składniki

500 g wątróbki drobiowej

2 cebule

2 łyżki mąki

olej do smażenia

sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie

Oczyszczoną i umytą wątróbkę osuszamy ręcznikiem papierowym. Wątróbkę oprószamy mąką. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy na nim wątróbkę z każdej strony po około 4 minuty. Na drugiej patelni rozgrzewamy olej i smażymy na nim pokrojoną w piórka kostkę cebulę - cebula ma się dusić na niewielkim ogniu, aż zmięknie i stanie się delikatnie złocista. Posypujemy majerankiem i pieprzem. Do cebuli dodajemy usmażoną wątróbkę. Teraz danie solimy. Mieszamy i podgrzewamy kilka chwil. Mięciutka wątróbka z jabłkami gotowa.