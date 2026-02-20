Żeby przygotować to pyszne, puszyste i aromatyczne ciasto nie potrzebujemy ani zbyt wiele czasu, ani skomplikowanych sprzętów AGD. Nie przyda nam się mikser. Nie użyjemy nawet zwykłej trzepaczki do piany. Składniki wystarczy wymieszać, nawet trochę niedokładnie, potem wstawić ciasto do pieca i czekać. To ciasto wyjdzie delikatne i puszyste. Dom wypełni piękny aromat, a my będziemy mogli uraczyć siebie, rodzinę i znajomych tym przysmakiem. Do ciasta dodajmy ulubione, sezonowe owoce. Zimą idealne będą jabłka.

Ciasto z owocami "na kubeczki" - przepis

Składniki

1 mały kubeczek jogurtu naturalnego - ok. 200 g

Kubeczek po jogurcie myjemy, osuszamy i używamy do odmierzania składników

3 kubeczki mąki

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 kubeczki cukru

1 łyżka cukru waniliowego

3 jaja

1 kubeczek oleju roślinnego

cukier puder do posypania po wierzchu

owoce: np. pokrojone w grubą kostkę jabłka - 1 duże lub dwa małe

cukier puder do posypania

Przygotowanie

W jednej misce mieszamy suche składniki. W drugiej - mokre. Potem przelewamy mokre do mąki z dodatkami i mieszamy tak, by uzyskać jednolitą masę. Ciasto wkładamy do tortownicy o średnicy ok. 24 cm lub podłużnej keksówki. Na wierzch kładziemy owoce. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez ok 40 minut. Gotowe. Smacznego! Jogurtowe ciasto z jabłkami gotowe. Smacznego!