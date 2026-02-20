Racuszki rybne to doskonała alternatywa dla kotletów rybnych. Ich ogromną zaletą jest to, że nie ma w nich ości. Dobrze doprawione racuszki rybne, złociste i chrupiące, zadowolą nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Teraz jest dobry czas na rybne potrawy.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ryby powinny gościć w naszym menu co najmniej dwa razy w tygodniu - tak twierdzą specjaliści od zdrowego żywienia. Ryby dostarczają białka, zdrowych kwasów omega-3, witamin D i B12 oraz minerałów, takich jak jod czy selen. Do racuszków rybnych świetnie pasuje surówka z kiszonej kapusty.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiące i złociste racuszki rybne

Składniki

pół kg filetów z dorsza

2 szklanki mąki

szklanka mleka

1 cebula

pół czerwonej papryki

kilka gałązek koperku

pęczek szczypiorku

starta na grubych oczkach marchewka

ząbek czosnku

15 g drożdży

sól, pieprz, cukier

olej do smażenia

Przygotowanie

Drożdże i cukier rozpuszczamy w letnim mleku, dodajemy mąkę i dokładnie mieszamy. Odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę. Rybę myjemy, osuszamy i rozdrabniamy - malakser lub maszynka do mięsa. Warzywa kroimy w drobną kostkę, siekamy zieleninę, przeciskamy czosnek przez praskę. Rybę i warzywa mieszamy z ciastem, przyprawiamy do smaku. Racuchy smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. Osączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Racuszki z ryby gotowe. Smacznego!