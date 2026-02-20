Racuszki rybne to doskonała alternatywa dla kotletów rybnych. Ich ogromną zaletą jest to, że nie ma w nich ości. Dobrze doprawione racuszki rybne, złociste i chrupiące, zadowolą nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Teraz jest dobry czas na rybne potrawy.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Ryby powinny gościć w naszym menu co najmniej dwa razy w tygodniu - tak twierdzą specjaliści od zdrowego żywienia. Ryby dostarczają białka, zdrowych kwasów omega-3, witamin D i B12 oraz minerałów, takich jak jod czy selen. Do racuszków rybnych świetnie pasuje surówka z kiszonej kapusty.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiące i złociste racuszki rybne
Składniki
- pół kg filetów z dorsza
- 2 szklanki mąki
- szklanka mleka
- 1 cebula
- pół czerwonej papryki
- kilka gałązek koperku
- pęczek szczypiorku
- starta na grubych oczkach marchewka
- ząbek czosnku
- 15 g drożdży
- sól, pieprz, cukier
- olej do smażenia
Przygotowanie
Drożdże i cukier rozpuszczamy w letnim mleku, dodajemy mąkę i dokładnie mieszamy. Odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę. Rybę myjemy, osuszamy i rozdrabniamy - malakser lub maszynka do mięsa. Warzywa kroimy w drobną kostkę, siekamy zieleninę, przeciskamy czosnek przez praskę. Rybę i warzywa mieszamy z ciastem, przyprawiamy do smaku. Racuchy smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. Osączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Racuszki z ryby gotowe. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję