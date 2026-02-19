Kotlety ziemniaczane to idealna potrawa na szybki, bezmięsny obiad. Jest wiele sposobów ich przyrządzania. Ziemniaczana masa świetnie komponuje się z różnymi dodatkami. Na czwartkowy obiad proponujemy aromatyczne kotlety ziemniaczane z płynnym "sercem" przygotowane we włoskim stylu.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Kotlety ziemniaczane to danie, które zrobimy szybko. Jest też proste. Aż trudno je zepsuć, trzeba jednak trzymać się proporcji podanych w przepisie. Wszyscy pokochają te aromatyczne kotlety ziemniaczane. Będziemy mieć pyszny obiad, sycący i pożywny. Do tych kotletów idealnie pasują różne surówki. W chłodne dni możemy je podać z jarzynką na ciepło.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczne kotlety ziemniaczane
Składniki
- 500 g ugotowanych ziemniaków
- 100 g mąki pszennej
- 100 g mąki ziemniaczanej200 g sera mozarella
- pęczek szczypiorku
- olej do smażenia
- 100 g bułki tartej
- sól, pieprz
- kilka suszonych pomidorów z zalewy
- pół łyżeczki bazylii
Przygotowanie
Ziemniaki gotujemy i przeciskamy przez praskę. Przekładamy do miski. Wyjmujemy jedną czwartą ziemniaków i w to miejsce wkładamy mąkę. Przyprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy drobno posiekane i odsączone z oliwy pomidory oraz bazylię. Zagniatamy ciasto - ma powstać sprężysta masa. Dzielimy na niewielkie placuszki i faszerujemy kotlety kawałkami mozzarelli. Gotowe kotlety panierujemy w bułce tartej. Smażymy na oleju na złoty kolor. Podajemy posypane posiekanym szczypiorkiem. Możemy też dodać ulubiony sos. Aromatyczne kotlety ziemniaczane gotowe. Smacznego.
