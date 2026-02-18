Pieczarki to wspaniały dodatek do wielu potraw. Można z nich z nich przyrządzić np. zupę lub sos, wykorzystać jako składnik sałatek, zapiekanek. Są idealnym dodatkiem do ciepłych dań. W wielu domach przygotowuje się pyszne jajka faszerowane pieczarkami. Ta przystawka króluje na stole w Wielkanoc. Dobrze usmażone pieczarki można też podać po prostu z kawałkiem świeżej bagietki lub gorącymi ziemniakami. Będziemy mieć wtedy świetny, wegetariański obiad.

Co zrobić, żeby pieczarki nie ściemniały?

Smak smażonych pieczarek podkręcają cebula, świeże zioła i odpowiednio dobrane przyprawy. Z pieczarkami doskonale komponuje się sos sojowy. Ale najpierw trzeba je dobrze usmażyć. Przed smażeniem pieczarki należy nie tylko umyć, lecz także dobrze osuszyć. Pieczarki zachowają swoją naturalną konsystencję i nie ściemnieją podczas smażenia, jeżeli zastosuje się prosty zabieg. Dzięki niemu grzyby będą smakować świetnie. Zanim zacznie się smażyć pieczarki na patelni, pokrojone grzyby warto skropić kilkoma kroplami soku z cytryny. Dzięki temu pieczarki nie ściemnieją, a sok z cytryny nie będzie wyczuwalny w smaku.

Co zrobić, żeby pieczarki nie puszczały wody?

Zdarza się, że podczas smażenia grzyby dużo wody. Zamiast się smażyć, gotują się we własnym sosie. Powodem jest sól. Jeśli posolimy pieczarki tuż po wrzuceniu ich na patelnię, będą puszczać dużo wody. Najlepiej posolić pieczarki już po usmażeniu i zestawieniu patelni z ognia.

Idealny tłuszcz do smażenia pieczarek

Pieczarki można smażyć na patelni na oliwie z oliwek, oleju roślinnym lub maśle. Świetnie sprawdzi się tu masło klarowane. Pieczarki smażone na maśle klarowanym nie puszczą wody, nie przypalą się i będą mieć świetny, maślany smak. Tłuszcz należy dobrze rozgrzać i dopiero wrzucić na patelnię pokrojone grzyby. Trzeba je często mieszać i smażyć, aż staną się złote i zaczną się delikatnie rumienić.