Tak z ręką na sercu odpowiedzmy sobie na pytanie, kto dokładnie czyta skład gotowej przyprawy do kurczaka. To np. wzmacniacze smaku czy barwniki. Nie zawsze są tam tylko przyprawy, czasem zdarzają się nie do końca zdrowe dodatki, które mają podkręcać smak. Takie gotowe mieszanki mają też zwykle dość podobny, prosty skład. Główną role gra w nich sól, dalej są papryka i suszony czosnek. Duża zawartość soli sprawia, że łatwo mięso przesolić. Niebagatelna jest też cena - za kilkadziesiąt gramów zapłacimy ok. 3 zł. A pamiętajmy, że płacimy głównie za sól.

Takie przyprawy najlepiej pasują do kurczaka

Do mięsa kurczaka pasuje wiele przypraw. Doskonale sprawdzą się czosnek, cebula, papryka ostra i słodka, kurkuma, kolendra, tymianek, majeranek, curry, oregano, pieprz ziołowy i cytrynowy, cynamon.

Jak długo marynować mięso kurczaka w przyprawach?

Optymalny czas marynowania kurczaka w przyprawach to zazwyczaj od 2 do 6 godzin w lodówce. Choć kurczak potrzebuje mniej czasu niż wołowina, marynowanie przez całą noc sprawi, że mięso będzie najbardziej aromatyczne i kruche. Jeśli nie mamy czasu, warto zostawić mięso w przyprawach choć na 15, 20 minut.

Domowa przyprawa do kurczaka - przepis

Składniki

1 łyżka miałkiej soli

1 łyżka czosnku granulowanego

1 łyżka papryki słodkiej

pół łyżeczki papryki ostrej

łyżka pieprzu cytrynowego

pół łyżki kurkumy

łyżka majeranku

pieprz cytrynowy

łyżka oregano

łyżka bazylii

możemy też dodać inne, ulubione przyprawy

Przygotowanie

Szykujemy czysty, suchy słoik z zakrętką. Wsypujemy tam przyprawy, dokładnie mieszamy, dokładnie zakręcamy i przyprawa do kurczaka gotowa.