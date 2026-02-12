Tak z ręką na sercu odpowiedzmy sobie na pytanie, kto dokładnie czyta skład gotowej przyprawy do kurczaka. To np. wzmacniacze smaku czy barwniki. Nie zawsze są tam tylko przyprawy, czasem zdarzają się nie do końca zdrowe dodatki, które mają podkręcać smak. Takie gotowe mieszanki mają też zwykle dość podobny, prosty skład. Główną role gra w nich sól, dalej są papryka i suszony czosnek. Duża zawartość soli sprawia, że łatwo mięso przesolić. Niebagatelna jest też cena - za kilkadziesiąt gramów zapłacimy ok. 3 zł. A pamiętajmy, że płacimy głównie za sól.
Takie przyprawy najlepiej pasują do kurczaka
Do mięsa kurczaka pasuje wiele przypraw. Doskonale sprawdzą się czosnek, cebula, papryka ostra i słodka, kurkuma, kolendra, tymianek, majeranek, curry, oregano, pieprz ziołowy i cytrynowy, cynamon.
Jak długo marynować mięso kurczaka w przyprawach?
Optymalny czas marynowania kurczaka w przyprawach to zazwyczaj od 2 do 6 godzin w lodówce. Choć kurczak potrzebuje mniej czasu niż wołowina, marynowanie przez całą noc sprawi, że mięso będzie najbardziej aromatyczne i kruche. Jeśli nie mamy czasu, warto zostawić mięso w przyprawach choć na 15, 20 minut.
Domowa przyprawa do kurczaka - przepis
Składniki
- 1 łyżka miałkiej soli
- 1 łyżka czosnku granulowanego
- 1 łyżka papryki słodkiej
- pół łyżeczki papryki ostrej
- łyżka pieprzu cytrynowego
- pół łyżki kurkumy
- łyżka majeranku
- pieprz cytrynowy
- łyżka oregano
- łyżka bazylii
- możemy też dodać inne, ulubione przyprawy
Przygotowanie
Szykujemy czysty, suchy słoik z zakrętką. Wsypujemy tam przyprawy, dokładnie mieszamy, dokładnie zakręcamy i przyprawa do kurczaka gotowa.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję