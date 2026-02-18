Posty żur, bo o nim mowa, to zupa, która wpisała się w polską tradycję kulinarną. Wzmianki o tej prostej i smacznej potrawie znajdziemy w literaturze, np. w nagrodzonych Noblem "Chłopach" Reymonta. Przez wieki podawano go w okresie Wielkiego Postu, który rozpoczyna Środa Popielcowa. Kiedyś poszczono bardzo sumiennie, a ta potrawa - zdrowa i pożywna - świetnie wpisywała się w postne menu.

Z czego robiony jest postny żur?

Podstawą tej zupy jest zakwas z mąki żytniej, przygotowywany w domu. Można teraz kupić gotowy żur w butelce. To właśnie nadaje żurowi charakterystyczny, lekko kwaśny smak i aromat. W przeciwieństwie do bogatej wersji żurku, do postnego żuru nie dodaje się ani kiełbasy, ani boczku, ani jajek. Jest to więc idealna zupa dla wegetarian. Żur postny jest bohaterem przysłów. Mówiło się np.: "Z żuru chłop jak z muru".

Żur - idealna zupa dla zdrowia

Kiszony żur jest naturalnym probiotykiem - zawiera korzystne dla zdrowia bakterie probiotyczne. Dlatego warto po niego sięgać podczas terapii antybiotykowej - pomaga przywrócić do równowagi mikrobiom jelitowy. Ta kwaśna zupa na zakwasie z fermentowanej mąki żytniej z dodatkiem czosnku i przypraw zawiera witaminy - m.in. z grupy B: B1 i B2, E i PP (niacynę) - które działają dobroczynnie na układ nerwowy oraz właściwe funkcjonowanie mięśni oraz mikroelementy: cynk (obniżający cholesterol) oraz miedź, potas (dobry dla serca), mangan i wapń (będące budulcem kości i mięśni).

Dlatego warto jeść żur

żur zawiera sporo białka roślinnego, który pomaga w budowie i regeneracji tkanek organizmu.

żur ma witaminy z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i przemiany materii.

żur ma kwas mlekowy, który korzystnie wpływa na florę bakteryjną jelit, co może pomóc w poprawie odporności i zapobieganiu chorobom.

żur jest naturalnym probiotykiem

Przepis na tradycyjny postny żur

Składniki:

500 ml zakwasu żytniego na żur,

1 litr wody,

4 średnie ziemniaki,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

2 liście laurowe,

3 ziarna ziela angielskiego,

1 łyżeczka majeranku,

1 łyżka oleju

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Warzywa obieramy, siekamy i podsmażamy na oleju w garnku. Dodajemy przyprawy. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Wrzucamy do garnka. Chwilę podsmażamy. Wlewamy bulion i gotujemy do miękkości warzyw i ziemniaków. Gdy są miękkie, wlewamy żur i dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Postny żur gotowy. Smacznego!