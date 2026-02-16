Krem sułtański, bo o nim mowa, zadebiutował w latach 60. XX wieku. Każda szanująca się kawiarnia miała krem sułtański w swoim menu. Rozsławił krem sułtański film "Dziewczyny do wzięcia" Janusza Kondratiuka z 1972 roku. Ten kremowy deser ze bitej śmietany z dodatkiem kakao, zawdzięcza swoją nazwę dodatkowi rodzynków sułtańskich.

Rodzynki sułtańskie w roli głównej

Rodzynki sułtańskie to suszone, bezpestkowe owoce jasnych odmian winogron, które mają jasny kolor, miękką konsystencją i wyjątkowo słodki, delikatny smak. Są doskonałym źródłem energii, potasu, żelaza oraz witamin z grupy B, stanowiąc zdrową alternatywę dla słodyczy.

Jak zrobić idealny krem sułtański? Oto sprawdzone triki!

Aby przygotować idealny krem sułtański musimy:

wziąć dobrą, schłodzoną śmietankę (36%) i samodzielnie ją ubić

namoczyć rodzynki

wybrać kakao dobrej jakości, bez cukru

Przepis na kultowy, pyszny hit PRL - krem sułtański

Składniki

500 ml śmietany kremówki 36%

100 g cukru pudru

50 g rodzynków sułtańskich

50 ml zaparzonej mocnej kawy

3 łyżki kakao

Przygotowanie

Rodzynki parzymy, a potem namaczamy w świeżo zaparzonej kawie - niech tak postoją pół godziny. Schłodzoną kremówkę ubijamy na sztywno, pod koniec ubijania dodajemy cukier puder. Śmietankę dzielimy na pół i do połowy dodajemy kakao i odsączone rodzynki. Zostawiamy trochę kakao do posypania deseru. Bierzemy ładne, szklane pucharki. Bierzemy również dwa woreczki plastikowe, w każdym odcinamy róg. Do jednego woreczka wkładamy jasną masę śmietankową, do drugiego - ciemną. W tym woreczku, gdzie jest ciemna masa, robimy nieco większą dziurkę. Na dno pucharka dajemy masę ciemną, na nią - wyciskamy masę jasną. Kończymy efektownym zawijasem. Krem dekorujemy kakao i rodzynkami. Przebojowy krem sułtański gotowy. Smacznego!