Składniki na kruchy spód

300 g mąki pszennej

200 g zimnego masła

100 g cukru pudru

2 żółtka

1 łyżka kwaśnej śmietany

szczypta soli

Składniki na masę kajmakową

1 puszka masy kajmakowej (510 g)

(510 g) 100 g masła

1 łyżka mleka

opcjonalnie: posiekane orzechy lub migdały

Przygotowanie kruchego spodu

Mąkę przesiać do miski, dodać cukier puder i sól. Masło posiekać nożem i dodać do mąki. Dodać żółtka oraz śmietanę i szybko zagnieść ciasto. Uformować kulę, spłaszczyć, owinąć folią i schłodzić w lodówce przez minimum 60 minut.

Pieczenie spodu

Ciasto rozwałkować na grubość około 5 mm i przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 180°C przez 18–20 minut, aż spód będzie jasnozłoty. Wystudzić.

Przygotowanie masy

Masło roztopić na małym ogniu. Dodać masę kajmakową i mleko. Podgrzewać, cały czas mieszając, aż masa stanie się gładka i jednolita. Nie doprowadzać do wrzenia.

Składanie mazurka

Masę kajmakową rozsmarować równomiernie na wystudzonym spodzie. W razie potrzeby posypać posiekanymi orzechami lub migdałami. Odstawić do stężenia w chłodnym miejscu.

Jak sprawdzić, czy mazurek jest udany

Spód powinien być kruchy i delikatny, a masa gładka i stabilna. Po krojeniu nie powinna spływać.

Najczęstsze błędy

zbyt długie wyrabianie ciasta

pieczenie w zbyt wysokiej temperaturze

przegrzanie masy kajmakowej

nakładanie masy na ciepły spód

Podanie wielkanocne

Mazurek najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na wielkanocnym stole powinien zachować kształt i wyraźne warstwy.