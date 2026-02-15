- Składniki na kruchy spód
- Składniki na masę kajmakową
- Przygotowanie kruchego spodu
- Pieczenie spodu
- Przygotowanie masy
- Składanie mazurka
- Jak sprawdzić, czy mazurek jest udany
- Najczęstsze błędy
- Podanie wielkanocne
Składniki na kruchy spód
- 300 g mąki pszennej
- 200 g zimnego masła
- 100 g cukru pudru
- 2 żółtka
- 1 łyżka kwaśnej śmietany
- szczypta soli
Składniki na masę kajmakową
- 1 puszka masy kajmakowej (510 g)
- 100 g masła
- 1 łyżka mleka
- opcjonalnie: posiekane orzechy lub migdały
Przygotowanie kruchego spodu
Mąkę przesiać do miski, dodać cukier puder i sól. Masło posiekać nożem i dodać do mąki. Dodać żółtka oraz śmietanę i szybko zagnieść ciasto. Uformować kulę, spłaszczyć, owinąć folią i schłodzić w lodówce przez minimum 60 minut.
Pieczenie spodu
Ciasto rozwałkować na grubość około 5 mm i przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 180°C przez 18–20 minut, aż spód będzie jasnozłoty. Wystudzić.
Przygotowanie masy
Masło roztopić na małym ogniu. Dodać masę kajmakową i mleko. Podgrzewać, cały czas mieszając, aż masa stanie się gładka i jednolita. Nie doprowadzać do wrzenia.
Składanie mazurka
Masę kajmakową rozsmarować równomiernie na wystudzonym spodzie. W razie potrzeby posypać posiekanymi orzechami lub migdałami. Odstawić do stężenia w chłodnym miejscu.
Jak sprawdzić, czy mazurek jest udany
Spód powinien być kruchy i delikatny, a masa gładka i stabilna. Po krojeniu nie powinna spływać.
Najczęstsze błędy
- zbyt długie wyrabianie ciasta
- pieczenie w zbyt wysokiej temperaturze
- przegrzanie masy kajmakowej
- nakładanie masy na ciepły spód
Podanie wielkanocne
Mazurek najlepiej przygotować dzień wcześniej. Na wielkanocnym stole powinien zachować kształt i wyraźne warstwy.
