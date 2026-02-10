Rumsztyk to klasyka domowej kuchni. Soczysty kotlet z siekanej lub grubo mielonej wołowiny, podawany z przysmażoną na złoto cebulką, ziemniakami i surówką to wspaniały obiad. Prosto i smacznie. Aż łezka się w oku kręci, bo tak wyglądały obiady u babci.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

W środę przygotujmy rumsztyk z duszoną cebulką. Do tego podamy ziemniaki i zieloną sałatę z pomidorami. Najpierw obieramy i gotujemy ziemniaki, a potem zabieramy się za rumsztyki. To czyste mięso z przyprawami. Taki obiad będzie sycący, dobrze zbilansowany i smakowity. Rumsztyk to wariacja na bazie steku. Jest to siekany lub mielony kotlet z wołowiny. Możemy dla smaku dodać trochę wieprzowiny do mięsa wołowego, ale ono powinno przeważać.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - rumsztyk - kultowe danie z PRL

550 g wołowiny np. krzyżowej lub ligawy - mięso ma być zmielone

4 cebule

3 łyżki zimnej wody - 30 ml

olej do smażenia

sól, pieprz

Przygotowanie

Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Smażymy na wolnym ogniu, aż cebula stanie się złocista i miękka. Patelnię z cebulą zestawiamy z ognia. Mielone mięso wkładamy do miski, dodajemy do niego zimną wodę i przyprawy. Wyrabiamy mięso na gładką masę. Formujemy z mięsnej masy zgrabne, nieduże kotlety. Smażymy na średnim ogniu, po kilka minut z każdej strony. Usmażone kotlety przekładamy na patelnię z cebulą. Przez chwilę podgrzewamy kotlety z cebulką pod przykryciem. Rumsztyki z cebulką podajemy z ziemniakami i surówką.