- 1,2–1,4 kg schabu wieprzowego bez kości
- 3 ząbki czosnku
- 2 łyżeczki soli
- 1 łyżeczka pieprzu
- 1 łyżeczka majeranku
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- 2 łyżki oleju
- ½ szklanki wody lub bulionu
Przygotowanie mięsa
Schab oczyścić z błon i osuszyć papierowym ręcznikiem. Czosnek pokroić w cienkie plasterki. W mięsie zrobić niewielkie nacięcia i włożyć w nie czosnek. Schab natrzeć solą, pieprzem, majerankiem i papryką, a następnie skropić olejem.
Marynowanie
Przyprawione mięso przykryć i odstawić do lodówki na minimum 12 godzin, najlepiej na całą noc. Ten etap odpowiada za smak i soczystość schabu.
Pieczenie
Schab przełożyć do naczynia żaroodpornego. Wlać wodę lub bulion. Piec w temperaturze 180°C przez około 80–90 minut. W połowie pieczenia mięso obrócić i polać powstałym sosem.
Odpoczynek mięsa
Po upieczeniu schab wyjąć z piekarnika i pozostawić pod przykryciem na minimum 20 minut. Dzięki temu soki równomiernie się rozłożą.
Jak sprawdzić, czy schab jest gotowy
Po nakłuciu wypływa klarowny sok, a mięso jest sprężyste, ale miękkie. Po całkowitym wystudzeniu schab łatwo się kroi.
Najczęstsze błędy
- brak marynowania
- zbyt wysoka temperatura pieczenia
- krojenie gorącego mięsa
- zbyt mała ilość płynu
Podanie wielkanocne
Schab pieczony na Wielkanoc najlepiej podawać na zimno, pokrojony w cienkie, równe plastry. Na świątecznym stole powinien zachować soczystość przez cały dzień.
