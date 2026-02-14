Składniki (8–10 porcji)

1,2–1,4 kg schabu wieprzowego bez kości

3 ząbki czosnku

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu

1 łyżeczka majeranku

1 łyżeczka słodkiej papryki

2 łyżki oleju

½ szklanki wody lub bulionu

Przygotowanie mięsa

Schab oczyścić z błon i osuszyć papierowym ręcznikiem. Czosnek pokroić w cienkie plasterki. W mięsie zrobić niewielkie nacięcia i włożyć w nie czosnek. Schab natrzeć solą, pieprzem, majerankiem i papryką, a następnie skropić olejem.

Marynowanie

Przyprawione mięso przykryć i odstawić do lodówki na minimum 12 godzin, najlepiej na całą noc. Ten etap odpowiada za smak i soczystość schabu.

Pieczenie

Schab przełożyć do naczynia żaroodpornego. Wlać wodę lub bulion. Piec w temperaturze 180°C przez około 80–90 minut. W połowie pieczenia mięso obrócić i polać powstałym sosem.

Odpoczynek mięsa

Po upieczeniu schab wyjąć z piekarnika i pozostawić pod przykryciem na minimum 20 minut. Dzięki temu soki równomiernie się rozłożą.

Jak sprawdzić, czy schab jest gotowy

Po nakłuciu wypływa klarowny sok, a mięso jest sprężyste, ale miękkie. Po całkowitym wystudzeniu schab łatwo się kroi.

Najczęstsze błędy

brak marynowania

zbyt wysoka temperatura pieczenia

krojenie gorącego mięsa

zbyt mała ilość płynu

Podanie wielkanocne

Schab pieczony na Wielkanoc najlepiej podawać na zimno, pokrojony w cienkie, równe plastry. Na świątecznym stole powinien zachować soczystość przez cały dzień.