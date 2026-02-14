rozwiń

Składniki (8–10 porcji)

  • 1,2–1,4 kg schabu wieprzowego bez kości
  • 3 ząbki czosnku
  • 2 łyżeczki soli
  • 1 łyżeczka pieprzu
  • 1 łyżeczka majeranku
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki
  • 2 łyżki oleju
  • ½ szklanki wody lub bulionu
Przygotowanie mięsa

Schab oczyścić z błon i osuszyć papierowym ręcznikiem. Czosnek pokroić w cienkie plasterki. W mięsie zrobić niewielkie nacięcia i włożyć w nie czosnek. Schab natrzeć solą, pieprzem, majerankiem i papryką, a następnie skropić olejem.

Marynowanie

Przyprawione mięso przykryć i odstawić do lodówki na minimum 12 godzin, najlepiej na całą noc. Ten etap odpowiada za smak i soczystość schabu.

Pieczenie

Schab przełożyć do naczynia żaroodpornego. Wlać wodę lub bulion. Piec w temperaturze 180°C przez około 80–90 minut. W połowie pieczenia mięso obrócić i polać powstałym sosem.

Odpoczynek mięsa

Po upieczeniu schab wyjąć z piekarnika i pozostawić pod przykryciem na minimum 20 minut. Dzięki temu soki równomiernie się rozłożą.

Jak sprawdzić, czy schab jest gotowy

Po nakłuciu wypływa klarowny sok, a mięso jest sprężyste, ale miękkie. Po całkowitym wystudzeniu schab łatwo się kroi.

Najczęstsze błędy

  • brak marynowania
  • zbyt wysoka temperatura pieczenia
  • krojenie gorącego mięsa
  • zbyt mała ilość płynu

Podanie wielkanocne

Schab pieczony na Wielkanoc najlepiej podawać na zimno, pokrojony w cienkie, równe plastry. Na świątecznym stole powinien zachować soczystość przez cały dzień.