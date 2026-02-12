- Składniki (4–6 porcji)
- Przygotowanie ryby
- Warzywa – podstawa smaku
- Doprawianie sosu
- Układanie warstw
- Dlaczego ryba po grecku musi odstać
- Jak sprawdzić, czy ryba po grecku jest udana
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano rybę po grecku w PRL
Składniki (4–6 porcji)
- 800 g filetów z dorsza lub mintaja
- 3 marchewki
- 1 pietruszka
- kawałek selera
- 1 duża cebula
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego
- 1 liść laurowy
- 2 ziarna ziela angielskiego
- sól, pieprz
- mąka pszenna do obtoczenia ryby
- olej do smażenia
Przygotowanie ryby
Filety osuszyć papierowym ręcznikiem i doprawić solą oraz pieprzem. Każdy kawałek obtoczyć cienko w mące. Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Usmażoną rybę odłożyć do wystudzenia.
Warzywa – podstawa smaku
Marchew, pietruszkę i seler zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cebulę drobno posiekać. Warzywa smażyć powoli na oleju, aż zmiękną, ale nie zrumienią się zbyt mocno.
Doprawianie sosu
Do warzyw dodać koncentrat pomidorowy, liść laurowy i ziele angielskie. Doprawić solą i pieprzem. Dusić na małym ogniu około 20 minut, aż sos będzie gęsty i aromatyczny.
Układanie warstw
Na dno naczynia ułożyć część warzyw. Na nich ułożyć rybę, a następnie przykryć pozostałymi warzywami. Danie odstawić do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc.
Dlaczego ryba po grecku musi odstać
Dopiero po kilku godzinach smaki ryby i warzyw łączą się w jedną całość. Ryba po grecku z PRL nigdy nie była jedzona od razu po przygotowaniu.
Jak sprawdzić, czy ryba po grecku jest udana
Warzywa powinny być miękkie, ale wyczuwalne. Ryba ma zachować strukturę i nie rozpadać się na wióry.
Najczęstsze błędy
- zbyt cienka warstwa warzyw
- smażenie ryby na zbyt małym ogniu
- podawanie dania bez odstania
- nadmiar koncentratu pomidorowego
Jak podawano rybę po grecku w PRL
Najczęściej jako danie na zimno, serwowane z wyprzedzeniem, pokrojone w równe porcje.
