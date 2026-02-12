Składniki (4–6 porcji)

800 g filetów z dorsza lub mintaja

3 marchewki

1 pietruszka

kawałek selera

1 duża cebula

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

sól, pieprz

mąka pszenna do obtoczenia ryby

olej do smażenia

Przygotowanie ryby

Filety osuszyć papierowym ręcznikiem i doprawić solą oraz pieprzem. Każdy kawałek obtoczyć cienko w mące. Smażyć na rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Usmażoną rybę odłożyć do wystudzenia.

Warzywa – podstawa smaku

Marchew, pietruszkę i seler zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cebulę drobno posiekać. Warzywa smażyć powoli na oleju, aż zmiękną, ale nie zrumienią się zbyt mocno.

Doprawianie sosu

Do warzyw dodać koncentrat pomidorowy, liść laurowy i ziele angielskie. Doprawić solą i pieprzem. Dusić na małym ogniu około 20 minut, aż sos będzie gęsty i aromatyczny.

Układanie warstw

Na dno naczynia ułożyć część warzyw. Na nich ułożyć rybę, a następnie przykryć pozostałymi warzywami. Danie odstawić do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc.

Dlaczego ryba po grecku musi odstać

Dopiero po kilku godzinach smaki ryby i warzyw łączą się w jedną całość. Ryba po grecku z PRL nigdy nie była jedzona od razu po przygotowaniu.

Jak sprawdzić, czy ryba po grecku jest udana

Warzywa powinny być miękkie, ale wyczuwalne. Ryba ma zachować strukturę i nie rozpadać się na wióry.

Najczęstsze błędy

zbyt cienka warstwa warzyw

smażenie ryby na zbyt małym ogniu

podawanie dania bez odstania

nadmiar koncentratu pomidorowego

Jak podawano rybę po grecku w PRL

Najczęściej jako danie na zimno, serwowane z wyprzedzeniem, pokrojone w równe porcje.