Składniki (4 porcje)
- 4 plastry wołowiny (udziec lub zrazowa)
- 1 mała cebula
- 4 ogórki kiszone
- 4 cienkie plastry boczku
- 1 łyżeczka musztardy
- sól, pieprz
- 2 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki oleju lub smalcu
- 1½ szklanki wody lub bulionu
- 1 liść laurowy
- 2 ziarna ziela angielskiego
Przygotowanie mięsa
Plastry wołowiny rozbić na cienkie płaty. Oprószyć solą i pieprzem, posmarować cienko musztardą. Mięso powinno być elastyczne, ale nie porwane.
Farsz i zawijanie
Na każdym plastrze ułożyć pasek boczku, kawałek ogórka i odrobinę drobno posiekanej cebuli. Zrazy ciasno zwinąć i spiąć wykałaczką lub obwiązać nitką.
Obsmażanie
Zrazy obtoczyć w mące. Na rozgrzanym tłuszczu obsmażyć je ze wszystkich stron na wyraźny, brązowy kolor. To etap, który decyduje o smaku sosu.
Duszenie
Obsmażone zrazy przełożyć do garnka. Zalać wodą lub bulionem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 90–100 minut, aż mięso będzie bardzo miękkie.
Sos
Po duszeniu zrazy wyjąć. Sos przetrzeć lub dokładnie rozmieszać, aby był gładki. W razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. Sos powinien być gęsty i naturalny.
Jak sprawdzić, czy zrazy są gotowe
Mięso po naciśnięciu widelcem powinno się rozpadać. Jeśli jest twarde, należy dusić jeszcze kilkanaście minut.
Najczęstsze błędy
- zbyt cienko rozbite mięso
- niedokładne obsmażenie
- zbyt krótki czas duszenia
- za dużo płynu
Jak podawano zrazy w PRL
Najczęściej z kaszą, ziemniakami lub kluskami. Zrazy były daniem odświętnym, ale zawsze treściwym.
