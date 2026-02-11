rozwiń

Składniki (4 porcje)

  • 4 plastry wołowiny (udziec lub zrazowa)
  • 1 mała cebula
  • 4 ogórki kiszone
  • 4 cienkie plastry boczku
  • 1 łyżeczka musztardy
  • sól, pieprz
  • 2 łyżki mąki pszennej
  • 2 łyżki oleju lub smalcu
  • 1½ szklanki wody lub bulionu
  • 1 liść laurowy
  • 2 ziarna ziela angielskiego
Przygotowanie mięsa

Plastry wołowiny rozbić na cienkie płaty. Oprószyć solą i pieprzem, posmarować cienko musztardą. Mięso powinno być elastyczne, ale nie porwane.

Farsz i zawijanie

Na każdym plastrze ułożyć pasek boczku, kawałek ogórka i odrobinę drobno posiekanej cebuli. Zrazy ciasno zwinąć i spiąć wykałaczką lub obwiązać nitką.

Obsmażanie

Zrazy obtoczyć w mące. Na rozgrzanym tłuszczu obsmażyć je ze wszystkich stron na wyraźny, brązowy kolor. To etap, który decyduje o smaku sosu.

Duszenie

Obsmażone zrazy przełożyć do garnka. Zalać wodą lub bulionem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 90–100 minut, aż mięso będzie bardzo miękkie.

Sos

Po duszeniu zrazy wyjąć. Sos przetrzeć lub dokładnie rozmieszać, aby był gładki. W razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. Sos powinien być gęsty i naturalny.

Jak sprawdzić, czy zrazy są gotowe

Mięso po naciśnięciu widelcem powinno się rozpadać. Jeśli jest twarde, należy dusić jeszcze kilkanaście minut.

Najczęstsze błędy

  • zbyt cienko rozbite mięso
  • niedokładne obsmażenie
  • zbyt krótki czas duszenia
  • za dużo płynu

Jak podawano zrazy w PRL

Najczęściej z kaszą, ziemniakami lub kluskami. Zrazy były daniem odświętnym, ale zawsze treściwym.