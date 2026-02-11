Składniki (4 porcje)

4 plastry wołowiny (udziec lub zrazowa)

1 mała cebula

4 ogórki kiszone

4 cienkie plastry boczku

1 łyżeczka musztardy

sól, pieprz

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki oleju lub smalcu

1½ szklanki wody lub bulionu

1 liść laurowy

2 ziarna ziela angielskiego

Przygotowanie mięsa

Plastry wołowiny rozbić na cienkie płaty. Oprószyć solą i pieprzem, posmarować cienko musztardą. Mięso powinno być elastyczne, ale nie porwane.

Farsz i zawijanie

Na każdym plastrze ułożyć pasek boczku, kawałek ogórka i odrobinę drobno posiekanej cebuli. Zrazy ciasno zwinąć i spiąć wykałaczką lub obwiązać nitką.

Obsmażanie

Zrazy obtoczyć w mące. Na rozgrzanym tłuszczu obsmażyć je ze wszystkich stron na wyraźny, brązowy kolor. To etap, który decyduje o smaku sosu.

Duszenie

Obsmażone zrazy przełożyć do garnka. Zalać wodą lub bulionem, dodać liść laurowy i ziele angielskie. Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 90–100 minut, aż mięso będzie bardzo miękkie.

Sos

Po duszeniu zrazy wyjąć. Sos przetrzeć lub dokładnie rozmieszać, aby był gładki. W razie potrzeby doprawić solą i pieprzem. Sos powinien być gęsty i naturalny.

Jak sprawdzić, czy zrazy są gotowe

Mięso po naciśnięciu widelcem powinno się rozpadać. Jeśli jest twarde, należy dusić jeszcze kilkanaście minut.

Najczęstsze błędy

zbyt cienko rozbite mięso

niedokładne obsmażenie

zbyt krótki czas duszenia

za dużo płynu

Jak podawano zrazy w PRL

Najczęściej z kaszą, ziemniakami lub kluskami. Zrazy były daniem odświętnym, ale zawsze treściwym.