Dobre zrazy wyjdą nam z dobrego mięsa. Na zrazy zawijane najlepsze będzie mięso z wołowego udźca, krzyżowej, zrazowej lub ligawy. Gdy mięso będzie się dusiło, możemy sobie pogawędzić przed niedzielnym obiadem.

Tradycyjna śląska potrawa

Rolada śląska to tradycyjna potrawa, która wywodzi się z XIX-wiecznej kuchni Górnego Śląska. Mówi się, że przywędrowały z kuchni austriackiej. Podawano rolady głównie w niedziele i święta. Klasycznie przygotowuje się śląskie rolady z wołowiny, boczku, kiszonego ogórka, cebuli i musztardy.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Przepis jest dość prosty, ale efekt zachwyca. Do przygotowania śląskich zrazów zawijanych używamy chudej wołowiny, którą trzeba dobrze rozbić. Takie roladki nadziewamy boczkiem, ogórkiem kiszonym i cebulą. Zrazy świetnie smakują z kluskami śląskimi i modrą kapustą, ale z powodzeniem możemy je podać np. z ziemniakami i buraczkami.

Składniki

około 800 g udźca wołowego

150 g surowego boczku wędzonego

3 średnie ogórki kiszone

2 średnie cebule

3 łyżki musztardy sarepskiej

łyżeczka suszonego tymianku i majeranku

olej roślinny

0,5 l domowego bulionu wołowego

2 liście laurowe

4 ziarenka ziela angielskiego

sól i pieprz

mąka

Przygotowanie

Mięso czyścimy z błonek i kroimy na plastry, które dobrze rozbijamy. Plastry smarujemy musztardą i wkładamy mięso do lodówki na ok. godzinę. W tym czasie kroimy w paski boczek i ogórki, cebulę - w piórka. Zamarynowane mięso wyjmujemy z lodówki. Na każdy plaster kładziemy kawałek boczku, cebuli i ogórka - zawijamy mięso i spinamy wykałaczką lub obwiązujemy roladkę nitką. Rolady oprószamy przyprawami i mąką. Smażymy na złoty kolor na rozgrzanym tłuszczu. Przekładamy rolady do garnka, zalewamy bulionem lub wodą - płyn ma zakryć mięso - i dusimy na wolnym ogniu przez ok. godzinę. Do sosu wrzucamy ziele angielskie i liść laurowy. Gdy mięso będzie miękkie, zagęszczamy sos mąką. Zagotowujemy. Śląskie rolady gotowe. Smacznego!