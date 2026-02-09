Mięso drobiowe jest lekkostrawne i łatwo je przygotować. Lubią je wszyscy, od dzieci poczynając po dorosłych. Najpopularniejsze są oczywiście piersi z kurczaka. Z takiego właśnie mięsa wyczarujemy poniedziałkowy obiad.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Z piersi z kurczaka można przygotować wiele przepysznych i prostych potraw. Takich w sam raz na szybki obiad w środku tygodnia. Placuszki z kurczaka z serem są tak pyszne, że nawet ci, którzy przywiązani są do zaledwie kilku klasycznych dań, będą prosić o więcej. Podajmy je z ziemniakami i ulubioną surówką. Będzie pysznie i tanio. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tego pysznego dania znajdziecie w pobliskim sklepie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - placuszki z kurczaka z serem

Składniki

500 gramów piersi z kurczaka

2 jajka

100 gramów utartego sera

bułka tarta do panierowania

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżki masła klarowanego

1 łyżeczka musztardy

majeranek, sól i pieprz

olej roślinny do smażenia

Przygotowanie

Mięso z piersi z kurczaka drobno siekamy. Do kurczaka dodajemy jajka, dodajemy mąkę, starty żółty ser, majonez, musztardę i przyprawy. Dokładnie mieszamy. Z powstałej masy zwilżonymi wodą dłońmi formujemy zgrabne, niewielkie kotleciki, które panierujemy w bułce tartej. Rozgrzewamy olej na patelni. Kotleciki smażymy na średnim ogniu z każdej strony. Powinny być złociste. Po usmażeniu odsączamy z nadmiar tłuszczu na papierowym ręczniku. Placuszki z kurczaka z serem gotowe. Smacznego!