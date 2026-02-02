Chrupiące skrzydełka z kurczaka to obiad, który przypadnie do gusty dorosłym i dzieciom. Zrobimy go bardzo szybko. To danie będzie pyszne i świąteczne, dzięki czemu kulinarnie przedłużymy sobie weekendowe świętowanie.

Smaczny obiad dla rodziny

Skrzydełka kurczaka są bogate w białko i inne składniki odżywcze, takie jak witaminy z grupy B, cynk i fosfor. Skrzydełka kurczaka zawierają kolagen, zwłaszcza jeśli jemy je razem ze skórą. Kolagen jest obecny w tkance łącznej, która występuje w skórze i chrząstkach, w tym w kościach i skórze skrzydełek. Regularne spożywanie skrzydełek kurczaka może przyczynić się do utrzymania zdrowia stawów i elastyczności skóry. Możemy podać skrzydełka kurczaka z ziemniakami z wody, albo np. z frytkami, które przygotujemy w piekarniku lub airfryerze. Wszystkie składniki na ten pyszny obiad kupimy w pobliskim sklepie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - skrzydełka kurczaka

Te skrzydełka możemy upiec, usmażyć lub przygotować w airfryerze. Kluczem jest tu marynata.

Składniki

1 kg skrzydełek kurczaka

jogurt grecki

sos sojowy - kilka łyżek

sok z cytrynu

przyprawa do kurczaka

pokruszone płatki kukurydziane

bułka tarta

słodka papryka, czosnek granulowany, przyprawa do kurczaka

olej

Skrzydełka myjemy i osuszamy. Jogurt mieszamy z sosem sojowym i sokiem cytrynowym. W takiej zalewie marynujemy skrzydełka przez ok. pół godziny. Miskę ze skrzydełkami w marynacie wstawiamy przykrytą folią spożywczą do lodówki. Mieszamy bułkę tartą, pokruszone płatki kukurydziane oraz przyprawy. Skrzydełka wyjmujemy z marynaty i dokładnie obtaczamy w panierce. Tak przygotowane skrzydełka kurczaka można upiec - smarujemy je wtedy delikatnie olejem i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia - powinny być gotowe w 190°C po ok. 40 minutach. Można je również usmażyć na patelni lub zrobić w airfryerze. Jeśli będziemy smażyć skrzydełka, zróbmy to w większej ilości oleju. Czas smażenia to około 12-15 minut, aby skrzydełka nabrały rumianego koloru. Po tym czasie kurczaka wyławiamy łyżką cedzakową i osączamy na ręczniku papierowym.