Kuchnia krajów bałkańskich jest aromatyczna i pyszna. Jest inspiracją do przyrządzenia tej potrawy. Podobne gulasze mięsno-warzywne gotowali kiedyś pasterze nad ogniskiem. Świetnie udaje się też gotowany w zaciszu domowej kuchni.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

W niedzielę mamy trochę więcej czasu, można więc przyrządzić bałkański kociołek. Jak już wszystko pokroimy i podsmażymy, to wtedy zostawiamy garnek na wolnym ogniu i na dwie godziny o nim zapominamy (prawie zapominamy). Jest tu dużo warzyw, mięsa - pełnowartościowy obiad. Do tego np. pajda świeżego chleba lub chrupiąca bagietka i mamy pyszny, niedzielny obiad. Gotujemy więc bałkański kociołek.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - bałkański, rozgrzewający kociołek

Składniki

500 g wołowiny

500 g mięsa z udźca indyka

pół główki kapusty grubo pokrojonej

2 czerwone papryki pokrojone na niewielkie kawałki

3 marchewki pokrojone na talarki

2 cebule pokrojone w piórka

olej do smażenia

5 ziemniaków pokrojonych na ćwiartki lub w dużą kostkę

1 l wody - gorącej

przyprawy: sól, pieprz, czerwona słodka papryka, ostra papryka, liść laurowy, ziele angielskie

2 łyżki koncentratu pomidorowego

Przygotowanie

Mięso kroimy w grubą kostkę. Obsypujemy mięso solą, pieprzem i czerwoną papryką w proszku. Rozgrzewamy olej w dużym garnku, Smażymy mięso kilka minut na rozgrzanym oleju wraz z pokrojoną w piórka cebulą. Po kilku minutach dodać pokrojone paprykę, marchewki i smażymy jeszcze trochę. Potem dodajemy kapustę, ziemniaki, ziele angielski, liść laurowy i łyżeczkę soli. Zalewamy wodą, dodajemy koncentrat. Gotujemy na małym ogniu w szczelnie przykrytym garnku przez ok. 2,5 godziny. Gdy mięso będzie miękkie, bałkański, rozgrzewający kociołek jest gotowy. Smacznego!