Idealne bitki z szynki w sosie własnym

Dobrze przygotowane bitki powinny być miękkie, soczyste i długo duszone na małym ogniu. Kluczem jest krótke obsmażenie mięsa oraz cierpliwe duszenie, dzięki któremu sos nabiera głębokiego smaku.

Reklama

Czas przygotowania: ok. 70 minut

Liczba porcji: 4

Składniki

800 g szynki wieprzowej

2 średnie cebule

2 ząbki czosnku

2 łyżki mąki pszennej

3 łyżki oleju lub smalcu

400 ml bulionu lub wody

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

sól i świeżo mielony pieprz

opcjonalnie: 1 łyżeczka musztardy

Przygotowanie krok po kroku

Mięso pokrój w plastry o grubości około 1,5 cm. Każdy kawałek delikatnie rozbij tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem, a następnie obtocz z obu stron w mące.

Na dużej patelni lub w szerokim garnku rozgrzej tłuszcz. Bitki obsmaż krótko z obu stron na złoty kolor, a następnie zdejmij je na talerz.

Na tym samym tłuszczu zeszklij pokrojoną w piórka cebulę. Dodaj drobno posiekany czosnek i smaż chwilę, aż zacznie pachnieć.

Włóż z powrotem mięso, dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Zalej całość bulionem tak, aby przykrywał bitki do połowy. Przykryj i duś na małym ogniu przez około 50 minut, aż mięso będzie miękkie.

Pod koniec duszenia możesz dodać odrobinę musztardy dla głębszego smaku. Sos w razie potrzeby dopraw solą i pieprzem.

Jak podawać

Bitki z szynki najlepiej smakują z ziemniakami, kaszą gryczaną lub kluskami śląskimi. Doskonale pasują do nich buraczki, mizeria albo ogórki kiszone. To klasyczny obiad, który świetnie sprawdzi się także następnego dnia po odgrzaniu.