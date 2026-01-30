Idealne bitki z szynki w sosie własnym
Dobrze przygotowane bitki powinny być miękkie, soczyste i długo duszone na małym ogniu. Kluczem jest krótke obsmażenie mięsa oraz cierpliwe duszenie, dzięki któremu sos nabiera głębokiego smaku.
Czas przygotowania: ok. 70 minut
Liczba porcji: 4
Składniki
- 800 g szynki wieprzowej
- 2 średnie cebule
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki mąki pszennej
- 3 łyżki oleju lub smalcu
- 400 ml bulionu lub wody
- 2 liście laurowe
- 3 ziarna ziela angielskiego
- sól i świeżo mielony pieprz
- opcjonalnie: 1 łyżeczka musztardy
Przygotowanie krok po kroku
Mięso pokrój w plastry o grubości około 1,5 cm. Każdy kawałek delikatnie rozbij tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem, a następnie obtocz z obu stron w mące.
Na dużej patelni lub w szerokim garnku rozgrzej tłuszcz. Bitki obsmaż krótko z obu stron na złoty kolor, a następnie zdejmij je na talerz.
Na tym samym tłuszczu zeszklij pokrojoną w piórka cebulę. Dodaj drobno posiekany czosnek i smaż chwilę, aż zacznie pachnieć.
Włóż z powrotem mięso, dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Zalej całość bulionem tak, aby przykrywał bitki do połowy. Przykryj i duś na małym ogniu przez około 50 minut, aż mięso będzie miękkie.
Pod koniec duszenia możesz dodać odrobinę musztardy dla głębszego smaku. Sos w razie potrzeby dopraw solą i pieprzem.
Jak podawać
Bitki z szynki najlepiej smakują z ziemniakami, kaszą gryczaną lub kluskami śląskimi. Doskonale pasują do nich buraczki, mizeria albo ogórki kiszone. To klasyczny obiad, który świetnie sprawdzi się także następnego dnia po odgrzaniu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję