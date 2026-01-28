Cóż może być prostszego. Mięso z piersi kurczaka będzie gotowe błyskawicznie. Sos przyrządzimy równie szybko. Potrzymamy mięso w sosie, żeby smaki się przegryzły. A w tym czasie ugotujemy ryż, ziemniaki lub makaron - zależy, co lubimy. Kurczak w aksamitnym pieczarkowym sosie to danie, które uzależnia smakiem, takie jest pyszne.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kurczak w aksamitnym pieczarkowym sosie to danie proste, tanie i odżywcze. Pierś z kurczaka dostarczy nam świetnego białka. Do tego dania obiadowego podajmy koniecznie surówkę. Wystarczy np. pokroić ogórki kiszone w kostkę, do tego jabłko starte na tarce o grubych oczkach, trochę szczypiorku, kapka oliwy i surówka gotowa.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak w aksamitnym pieczarkowym sosie

Składniki

  • 500 g piersi z kurczaka
  • łyżka sosu sojowego
  • łyżka słodkiej papryki
  • 1 biała cebula
  • 350 g pieczarek
  • ząbek czosnku
  • 3 łyżki masła klarowanego - może być też zwykłe, wtedy cztery łyżki
  • łyżka mąki
  • szklanka śmietanki
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Kurczaka czyścimy z błonek, dzielimy na cztery części, delikatnie rozbijamy i smarujemy papryką oraz sosem sojowym. Odkładamy na 15 minut. W tym czasie siekamy drobno pieczarki. Siekamy też cebulę i czosnek. Na patelni rozgrzewamy połowę masła i dusimy pieczarki z cebulą oraz czosnkiem. Gdy woda odparuje, solimy i pieprzymy pieczarki i cebulę. W śmietance roztrzepujemy łyżkę mąki i zalewamy nią pieczarki. Trzymamy sos w cieple. Na drugiej patelni rozgrzewamy resztę masła i smażymy pierś z kurczaka - po ok. 5 minut z każdej strony. Usmażonego kurczaka wkładamy do pieczarkowego sosu i podgotowujemy na bardzo małym ogniu przez ok. 5 minut. Kurczak w aksamitnym sosie pieczarkowym gotowy. Smacznego!