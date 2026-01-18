Kotlety mielone to polskie danie narodowe. Na liście potraw ulubionych są też m.in. schabowy, pierogi i bigos. Przy wyborze mięsa na kotlety schabowe nie ma problemu - wiadomo, kupujemy po prostu schab. Jeśli chodzi o to, z jakiego mięsa przygotować kotlety mielone, wiele osób się waha. Teraz podpowiadamy, co zrobić, by ulubiona potrawa była idealna. Z takiego mięsa kotlety mielone będą idealne, kruche, wilgotne w środku.

Mięso mielone paczkowane?

Wiele gospodyń, żeby zaoszczędzić czas, wybiera gotowe mięso mielone. Starajmy się tego jednak nie robić, bo nie mamy tak naprawdę pojęcia, jakie mięso jest w gotowej mieszance. Co prawda na opakowaniu mięsa zawsze powinna być informacja. Możemy się więc dowiedzieć, że kupujemy mielone mięso wieprzowe lub wieprzowo-wołowe. Nie jest to jednak przepis na kulinarny, spektakularny sukces. Posłuchajmy doświadczonych kucharek, naszych mam i babć. Z jakiego mięsa najchętniej robiły nieziemsko pyszne kotlety mielone?

Jakie mięso jest najlepsze na kotlety mielone?

Do kotletów mielonych najlepiej wybierać mięso o dużej zawartości kolagenu, czyli tkanki łącznej. Powinno być też delikatnie przerośnięte tłuszczem. Najwięcej jest zwolenników przygotowywania kotletów mielonych wyłącznie z łopatki wieprzowej lub szynki. Mają racje, z tego mięsa wychodzą naprawdę doskonałe. Kupujemy więc w sklepie piękny kawałek wieprzowiny i prosimy o zmielenie. Albo mielimy mięso sami w domu. Pamiętajmy, świeże mięso powinno mieć zwartą konsystencję i przyjemny zapach.

Jeśli wolimy kotlety mielone z mięsa mieszanego, wieprzowo-wołowego, specjaliści i doświadczone panie domu polecają antrykot wołowy lub ligawę. Kotlety smażymy na smalcu lub bezwonnym oleju. Doskonałe są też, jeśli usmażymy je na gęsim smalcu.