W oryginale podaje się nie spaghetti, ale makaron o nazwie bucatini. To tradycyjny, długi włoski makaron z twardej pszenicy durum, przypominający grube spaghetti z dziurką (wł. buco) w środku. Makaron bucatini jest bardzo popularny w Rzymie i okolicach. W Polsce kupić go trudno, ale świetnie nada się do przygotowania tej potrawy po prostu spaghetti.

Przysmak pasterzy

Spaghetti all'Amatriciana to klasyczne danie kuchni rzymskiej. Pochodzi z miejscowości Amatrice w górach Lacjum, ale mieszkańcy Rzymu uznali je za swoje. Pasterze, którzy wypasali owce w okolicy przygotowywali sobie szybkie danie - pasta alla gricia. W XIX wieku coraz bardziej popularne stawały się pomidory, do makaronu dodano więc pomidory właśnie. Tradycyjne danie składa się z guanciale (podgardla), sera pecorino, pomidorów, papryczki chili i makaronu.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Talerz dymiącego, gorącego makaronu z pysznym sosem to jest to! Takie danie świetnie smakuje w chłodne dni i jest bardzo sycące. Spaghetti all'Amatriciana robi się szybko i jest to potrawa bardzo ekonomiczna.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - spaghetti all'Amatriciana

Składniki

Spaghetti - 320 g

400 g pomidorów z puszki

Podgardle - 150 g (może być boczek)

75 g sera Pecorino Romano (może być parmezan)

50 g białego wina - można pominąć

1 ostra papryczka lub pół łyżeczki płatków chili

sól

Przygotowanie

Nastawiamy wodę na makaron i gotujemy go według przepisy na opakowaniu. W tym czasie kroimy podgardle w drobną kostkę, rozgrzewamy dużą patelnię i smażymy je na złoty kolor na średnim ogniu. Wlewam na patelnię wino i czekamy, aż wyparuje. Skwarki z podgardla wyławiamy i odkładamy na talerz. Ścieramy ser na tarce. Na patelnię, gdzie został tłuszcz wytopiony z podgardla, wlewamy pomidory i wrzucamy papryczkę. Zagotowujemy sos i gotujemy go ok. 5 minut. Potem wyławiamy papryczkę. Jeśli nie mamy papryczki, to dodajemy do sosu płatki chili. Odcedzamy ugotowany makaron i wrzucamy go na patelnię z sosem pomidorowym. Jeśli sos jest bardzo gęsty, dodajmy trochę wody z gotowania makaronu. Dobrze mieszamy. Potem wrzucamy usmażone podgardle. Spaghetti all'Amtriciana podajemy posypane obficie serem. Smacznego!