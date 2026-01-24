Dobrej jakości mięso, dużo warzyw, przyprawy i wiele cierpliwości - to jest niezbędne, by przygotować pyszny rosół. Ta tradycyjna polska zupa powinna sobie leniwie mrugać na wolnym ogniu - wtedy będzie esencjonalna. Na początku gotowania mięsa na powierzchni zupy zbiera się szara piana. Co to jest?

Szumowiny na rosole - co to jest?

Szumowiny to nic złego. Szumowiny w rosole to białko, które ścina się podczas gotowania mięsa i unosi się na powierzchni, tworząc pianę. Są naturalnym efektem gotowania mięsa. Wiele osób je usuwa, by rosół był klarowny. Okazuje się jednak, że szumowiny lepiej zostawić.

Szefowie kuchni odradzają

Szefowie kuchni twierdzą, że pozostawienie szumowin na rosole sprawi, że zupa będzie mieć głęboki, intensywny smak. Co więcej będzie też zawierać więcej wartości odżywczych. Szumowiny nie zepsują też wyglądu rosołu - wlewając zupę na talerz można ją po prostu przecedzić. Jeśli bardzo zależy nam na krystalicznym rosole, można go wtedy sklarować.

Rosół klarowny jak szlachetny bursztyn

Można do tego wykorzystać np. pianę z białka kurzego. Wlewamy ją do rosołu, a gdy biało się zetnie, cedzimy. Ciekawym sposobem na klarowanie rosołu jest dodanie do zupy pokrojonego na grube plasterki pomidora.