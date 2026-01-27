Szaszłyki mają bardzo długą historię. To potrawa, którą przygotowywali koczownicy w Azji, a potem Tatarzy z Krymu. Piekli nad ogniskiem nabite na miecz kawałki jagnięciny. Nazwa pochodzi z języka krymskotatarskiego (şışlıq), oznaczając „coś na rożnie”. Tradycyjnie przyrządzane z marynowanego mięsa i warzyw, stały się kulinarnym przebojem od XVIII wieku.

Szaszłyki - przekąska idealna na karnawał

Soczyste, aromatyczny, pyszne szaszłyki z mięsem z piersi kurczaka i warzywami elegancko wyglądają i świetnie smakują. Nie potrzebujemy do ich przyrządzenia ani grilla, ani nawet grillowej patelni. Oto jak je zrobić. Zdążymy nawet tuż przed karnawałowym przyjęciem, zanim przyjdą goście. Świetnie nadają się też, jako wykwintne danie, które zabierzemy na imprezę.

Reklama

Sos do szaszłyków

Szaszłyki możemy podać z sosem, który wcześniej przygotujemy. Idealnie będzie pasował np. sos zrobiony z jogurtu i keczupu. Albo sos na bazie jogurtu z czosnkiem i koperkiem.

Przepis na 15-minutowe szaszłyki karnawałowe z piersi kurczaka z warzywami

Składniki

1 pierś z kurczaka, czyli ok. 400 g mięsa

mała cukinia

mały ogórek

kilka małych pieczarek

250 g pomidorków koktajlowych

czerwona papryka

sos sojowy

miód - 1 łyżka

czosnek w proszku

Olej - 2 łyżki

Przygotowanie

Pierś z kurczaka kroimy w kostkę. Z miodu, oleju i czosnku w proszku robimy marynatę. Zostawiamy w niej kurczaka ma 10 minut. Potem podsmażamy go na gorącej patelni - mięso ma stać się miękkie, nie może być surowe w środku. Paprykę kroimy na nieduże kwadraty, cukinię - w grubsze plasterki. Pieczarki czyścimy i kroimy na pół. Usmażonego kurczaka i warzywa nadziewamy na drewniane szpadki - mięso przedzielamy warzywami. Robimy tak do wyczerpania składników. Wielkość szaszłyków zależy od nas. 15-minutowe szaszłyki karnawałowe gotowe! Smacznego!