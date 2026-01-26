Smaczny obiad w 40 minut? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. A zakupy można zrobić w pobliskim sklepie np. w drodze z pracy do domu.

Gołąbki - potrawa uwielbiana na świecie i w Polsce

Historia gołąbków jest długa. Już w starożytności ludzie zawijali w liście mięsny lub warzywny farsz. Potrawy podobne do naszych kapuścianych gołąbków pojawiają się w różnych regionach świata. Na Bałkanach to sarma, a na Bliskim Wschodzie - dolma. W kuchni szwedzkiej spotkamy się z kåldolmar. Używa się liści winogron lub liści kapusty.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Gołąbki to danie, które kojarzy się z domem i ciepłem domowego ogniska. Nie zawsze mamy jednak ochotę poświęcać dużo czasu na gotowanie. Gołąbki bez zawijana, które proponujemy na sobotni obiad, robi się szybciej, niż te klasyczne, a smakują wybornie. Podajmy razem z nimi surówkę i np. ziemniaki, a będziemy mieć pyszny obiad.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - leniwe gołąbki bez zawijania

3/4 kg mielonego mięsa

800 dkg kapusty pekińskiej

2 średnie cebule

5 łyżek oleju do usmażenia cebuli

kuskus - 3/4 szklanki

sól, pieprz, majeranek

1,5 litra bulionu z kostki

dwa jajko

mały koncentrat pomidorowy

Przygotowanie gołąbków bez zawijania

Do miski wrzucamy mięso, dodajemy do niego kuskus, przyprawy i mieszamy. Cebulę siekamy i podsmażamy na 3 łyżkach oleju. Złotą cebulę dodajemy do miski z mięsem i kuskusem, dodajemy jajka. Kapustę drobno szatkujemy, solimy i lekko odciskamy, żeby pozbyć się wody. Posiekaną kapustę dodajemy do masy mięsnej i wszystko dobrze mieszamy. Ma powstać dość jednolita masa. Formujemy zgrabne kotleciki, które szybko podsmażamy na patelni, na której smażyła się cebula - dodajemy resztę oleju. Niech będą złociste. Potem kotlety gołąbkowe wkładamy do rondla. Koncentrat pomidorowy mieszamy z bulionem i tym sosem zalewamy kotleciki. Gotujemy na niewielkim ogniu pod przykryciem przez ok. 20 minut. Smacznego! Jeśli lubimy gęsty sos, możemy zagęścić go pod koniec duszenia łyżką mąki. Leniwe gołąbki bez zawijania gotowe.