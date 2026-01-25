Czy w bigosie musi być kapusta?

Czy wiecie, że w kuchni staropolskiej królował bigos bez kapusty? Przygotowywano to danie z samego mięsa. Przepis na bigosek (lub bigosik) w znajdziemy w pierwszej polskiej książce kucharskiej, czyli "Compendium ferculorum" (1682) Stanisława Czernieckiego. Tą potrawą zajadała się szlachta i arystokraci. Wbrew współczesnym wyobrażeniom nie zawierała kapusty. Było danie z drobno siekanych z pieczonych mięs, dziczyzny lub ryb (np. karpia), doprawiane kwaśno-ostrymi przyprawami jak cytryna, ocet, cukier czy szczaw.

Reklama
Awanturka to przebój kuchni PRL. Idealna na kanapki i jako przekąska na domówkę w karnawale
Awanturka to przebój kuchni PRL. Idealna na kanapki i jako przekąska na domówkę w karnawale

Zobacz również

Bigos z kapustą kiszoną - od kiedy go gotowano

Pod koniec XVIII wieku znajdziemy wzmianki o bigosie z kapustą. Pisał o nim Jędrzej Kitowicz w książce pt. "Opis obyczajów za panowania Augusta III". Z biegiem czasu kapusty w bigosie przybywało i w XIX wieku jadano już znany nam, bigos z kapusty kiszonej. Ile pań domu, kucharzy i kucharek, tyle przepisów na bigos. Podajemy sprawdzony przepis świetnego i cenionego kucharza ze Śląska, Remigiusza Rączki.

Schabowe wyjdą zachwycające. Zdradzamy triki, jak przygotować najlepsze kotlety schabowe
Schabowe wyjdą zachwycające. Zdradzamy triki, jak przygotować najlepsze kotlety schabowe

Zobacz również

Karnawałowy bigos Remigiusza Rączki - przepis

Składniki

  • kapusta kiszona – 3 kg
  • kapusta biała – 1 mała
  • boczek wędzony – 300 g
  • kiełbasa podwawelska – 2 szt.
  • śliwki suszone – 200 g
  • łopatka wieprzowa – 1,5 kg
  • masło – 200 g
  • cebula – 2 szt.
  • czosnek – 4 ząbki
  • podgrzybki mrożone – 400 g
  • grzyby suszone – 25 g
  • olej – 50 ml
  • maggi – 50 ml
  • koncentrat pomidorowy – 120 g
  • cukier, sól, pieprz – do smaku
  • przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie,
  • papryka wędzona, majeranek, kminek

Przygotowanie

Kroimy łopatkę, dodajemy do miski, olej, przyprawy, sól, robimy zaprawę i wrzucamy pokrojone mięso. Na dużej patelni wrzucamy trochę masła i oleju. Mięso wrzucamy na patelnię i smażymy. Kapustę kroimy, wrzucamy do garnka, dodajemy liście laurowe i dolewamy trochę wody. Niech się kapusta gotuje. Cebulę kroimy w piórka, wrzucamy na patelnię do mięsa - raz na jakiś czas mieszamy. Kroimy białą kapustę - Remigiusz rączka daje 30 proc. białej kapusty, a 70 proc. kiszonej do bigosu. Białą kapustę gotujemy w osobnym garnku, dodajemy trochę wody. Kroimy boczek w kostkę. Skórkę z boczku wrzucamy do gotującej się kapusty kiszonej. Kiełbasę kroimy w półksiężyce. Cedzimy kapustę białą i odstawiamy. Na osobnej patelni smażymy boczek, jak się podsmaży, dodajemy kiełbasę. Kroimy rozmrożone grzyby. Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy pokrojoną w kostkę cebulę. Potem dodajemy grzyby. Suszone grzyby miksujemy na puder. Na patelnię ze smażoną cebulą i grzybami dodajemy grzybowy puder i na wolnym ogniu powoli dusimy. Bierzemy wielki gar, łączymy składniki. Łączymy białą i kiszoną kapustę, dodajemy przyprawy - korzenie majeranek, kminek, cukier, maggi, czosnek posiekany, mięso, kiełbasę z boczkiem oraz grzyby. Dodajemy też koncentrat pomidorowy. Mieszamy. Gotujemy, żeby razem się podusiło i przeszło smakami - 10 minut na wolnym ogniu. Bigos karnawałowy Remigiusza Rączki gotowy.