Zupa klopsikowa to danie szybkie i smakowite. Robi się ją naprawdę szybko, a rodzina będzie się nią zajadać. W delikatnym bulionie zatopione są aromatyczne klopsiki. Jeśli chcemy, możemy zupę klopsikową wzbogacić o ugotowane osobno ziemniaki. Dodatek koperku i soku z cytryny sprawi, że zupa klopsikowa będzie miała wiosenny, orzeźwiający smak.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

W zimowy dzień mamy zawsze ochotę na coś gorącego i pożywnego. Niedziela zobowiązuje, by przygotować coś wyjątkowego. Warto zrobić danie, które jest smakowite, ale nie wymaga wiele pracy. Mamy więc przepis prosto z babcinego zeszytu na zupę klopsikową. Do jej przygotowanie użyjemy mięsa z indyczego udźca. Będzie pysznie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zachwycająca zupa klopsikowa

Składniki

500 g mielonego mięsa z indyka

łyżka musztardy

4 ziemniaki

2 marchewki

pół małego selera

biała część niedużego pora

1 cebula

2 łyżki masła

pęczek koperku

łyżka soku z cytryny i trochę otartej cytrynowej skórki

sól i pieprz

Przygotowanie

Warzywa obieramy, drobno kroimy, wrzucamy do dużego garnka i dusimy na maśle. Gdy się podduszą, dodajemy przyprawy i zalewamy całość 1,5 litra wody. Gotujemy przez ok. 20 minut. Wkładamy mielone mięso indycze do miski, dodajemy posiekany koperek, musztardę. Dobrze wyrabiamy, aż masa zrobi się kleista. Doprawiamy solą i pieprzem. Z mięsa formujemy malutkie klopsiki - wielkości orzecha laskowego. Klopsiki wrzucamy do zupy i gotujemy ok. 15 minut. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Gotujemy w osolonej wodzie do miękkości. Ziemniaki wrzucamy do zupy i gotujemy jeszcze przez ok. 5 minut. Zupę doprawiamy sokiem z cytryny. Zupa klopsikowa gotowa. Smacznego!