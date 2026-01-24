Sznycel ministerski w PRL uchodził za danie wykwintne. Pod tą nazwą kryją się pyszne kotlety mielone z karkówki z grzankami. Ministerskie sznycle to jedno z tych dań, popularnych w PRL, które warto sobie przypomnieć.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety mielone lubią prawie wszyscy. Sznycel ministerski to kotlet mielony z niespodzianką. Podajmy go na sobotni obiad np. z ziemniakami i buraczkami na ciepło. Świetnie będą też do sznycla ministerskiego pasowały duszone pieczarki i frytki. Sznycel ministerski można przygotować z ulubionego rodzaju mięsa. Klasycznie jest to wieprzowina, ale będzie też smakowity, gdy przygotujemy go np. z mięsa indyczego.

Składniki

kilogram mielonej karkówki wieprzowej - możemy użyć też np. mielonego mięsa wieprzowo-wołowego

3 jaja

2 ząbki czosnku

sól i pieprz

łyżka majeranku

łyżka musztardy

1 cebula

bułka tarta

2 bułki pszenne lub 4 kromki chleba tostowego

Olej, smalec lub masło klarowane do smażenia

Przygotowanie

Zaczynamy od zrobienia grzanek. Bułki lub chleb tostowy kroimy w kostkę i rumienimy na suchej patelni na złoty kolor. Uważamy, żeby grzanek nie spalić. Obieramy i siekamy cebulę oraz czosnek. Podsmażamy na rozgrzanym tłuszczu cebulę i czosnek, aż się delikatnie zezłocą. Zmielone mięso wkładamy do miski, dodajemy do niego usmażoną cebulę, przyprawy, jajka, musztardę. Dodajemy też z wyczuciem bułkę tartą - tak ze trzy łyżki. Masę mięsną odstawiamy na ok. pół godziny. Jeśli masa jest za rzadka, dodajemy jeszcze odrobinę bułki tartej, dobrze mieszamy. Grzanki dzielimy na 2 części - jedną wsypujemy do masy mięsnej, drugą mieszamy z bułką tartą. Formujemy zgrabne, podłużne sznycle i obtaczamy w bułce tartej wymieszanej z grzankami. Sznycle smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor z każdej strony - ok. 3, 4 minuty z każdej strony. Sznycle ministerskie gotowe. Smacznego!