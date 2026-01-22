Czeska kulajda to idealne połączenie smaków. Jest wiele wariantów przepisów na tę pyszną zupę. Jej stałymi składnikami są grzyby, jajka i posiekany koperek. Zaciąga się też kulajdę śmietaną.
Smaczny i tani obiad dla rodziny
Bez grzybów nie ma kulajdy, to pewne. W sierpniu można już kupić lub zebrać grzyby. Pamiętajmy jednak zawsze o tym, by zbierać i kupować tylko takie grzyby, co do których mamy pewność, że nadają się do jedzenia. Kulajda jest gęsta i pożywna. Z powodzeniem talerz tej zupy wystarczy za cały obiad.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - czeska, aromatyczna zupa kulajda
Składniki
- spora garść suszonych grzybów
- 8 pieczarek
- 4 ziemniaki
- cebula
- 1,5 litra bulionu warzywnego
- 1 łyżeczka mielonego kminku
- sól, pieprz
- pół szklanki - kwaśnej śmietany
- 1 łyżeczka cukru
- 1 łyżeczka octu jabłkowego
- dwie łyżki drobno posiekanego koperku
- 2 łyżki masła
- łyżka mąki
- 4 jajka ugotowane na półmiękko
Przygotowanie
Grzyby namaczamy na co najmniej dwie godziny przed gotowaniem. Grzyby gotujemy w wodzie, w której się moczyły. Potem je odcedzamy i kroimy. Wodę zużyjemy do zupy. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Siekamy pieczarki. Cebulę i pieczarki dusimy kilka minut na łyżce masła. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Cebulę z pieczarkami i ziemniaki wrzucamy do bulionu. Dolewamy wodę spod grzybów i wrzucamy pokrojone grzyby suszone. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Z łyżki mąki i masła robimy zasmażkę, którą rozprowadzamy zimną wodą. Dodajemy do zupy. Dodajemy też kminek, cukier, pieprz i ocet. Zaprawiamy zupę zahartowaną śmietanę - czyli najpierw do śmietany dodajemy łyżkę ciepłej zupy, a potem taką zahartowaną śmietanę wlewamy do zupy. Garnek zdejmujemy z ognia, wsypujemy posiekany koperek. Kulajdę podajemy z jajkami. Smacznego!
