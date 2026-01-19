Chleb w jajku, czyli kultowe danie PRL

Chleb w jajku, nazywany też jajochlebkiem, był jednym z najczęściej przygotowywanych posiłków w polskich domach w czasach PRL-u. Wynikało to przede wszystkim z jego prostoty – do przygotowania wystarczały dwa podstawowe składniki: chleb i jajka. Często był to sposób na wykorzystanie czerstwego pieczywa, którego nie chciano wyrzucać. W gospodarstwach domowych nic nie mogło się zmarnować, dlatego takie dania miały ogromne znaczenie.

Chleb w jajku jadano najczęściej na śniadanie lub kolację. Był szybki, sycący i można go było przygotować nawet wtedy, gdy lodówka świeciła pustkami. W wielu domach stanowił także awaryjny obiad, zwłaszcza dla dzieci wracających ze szkoły. Dla jednych był rarytasem, dla innych codziennością, ale niemal każdy pamięta jego charakterystyczny smak.

Jak zrobić chleb w jajku?

Przepis na chleb w jajku był tak prosty, że znały go nawet dzieci. Nie potrzebowano książek kucharskich ani skomplikowanych instrukcji – wszystko opierało się na intuicji i doświadczeniu. Kluczowe było tylko odpowiednie podsmażenie kromek, tak aby były złociste z zewnątrz i miękkie w środku.

Podstawowy sposób przygotowania polegał na roztrzepaniu jajek w misce, zanurzeniu w nich kromek chleba, a następnie smażeniu ich na rozgrzanej patelni z tłuszczem. Najczęściej używano smalcu lub oleju, rzadziej masła, które było towarem deficytowym. Chleb smażono z obu stron, aż uzyskał chrupiącą skórkę.

Choć dziś wydaje się to banalne, w tamtych czasach odpowiednie usmażenie chleba w jajku było niemal sztuką. Trzeba było uważać, by jajko się nie przypaliło, a chleb nie nasiąkł nadmiarem tłuszczu.

Chleb w jajku inaczej

Chleb w jajku, obecnie częściej nazywany francuskim tostem, przeżywa swój renesans i coraz częściej pojawia się w nowoczesnej odsłonie. Współczesna kuchnia chętnie sięga po ten prosty przepis, nadając mu bardziej wyrafinowany charakter. Zamiast zwykłego chleba pszennego używa się pieczywa rzemieślniczego, chałki lub chleba na zakwasie, a do jajek dodaje się mleko roślinne, parmezan albo świeże zioła. Popularne są także wersje inspirowane kuchniami świata – np. chleb w jajku z dodatkiem przypraw korzennych na słodko lub ziołowo-czosnkowych na słono. Dzięki temu prosty posiłek zamienia się w modną propozycję na śniadanie lub brunch.

Z czym jeść chleb w jajku?

Współcześnie chleb w jajku traktowany jest jak baza, którą można dowolnie komponować z dodatkami – zarówno wytrawnymi, jak i słodkimi. Najczęściej podaje się go z:

awokado, pastą jajeczną lub hummusem,

wędzonym łososiem, szynką parmeńską lub boczkiem,

serem (feta, mozzarella, cheddar) i świeżymi ziołami,

jogurtem naturalnym, owocami i miodem – w wersji na słodko,

sałatką z rukoli, pomidorów i oliwy z oliwek.

Dzięki takim dodatkom chleb w jajku staje się pełnowartościowym posiłkiem, który bez problemu odnajduje się we współczesnym menu – zarówno w domowej kuchni, jak i w modnych kawiarniach śniadaniowych.