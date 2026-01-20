Wyglądają jak kopytka, ale są o wiele łatwiejsze

Ziemniaczane kuleczki gościły na stołach w wielu domach na Lubelszczyźnie. Miały krótką liczbę składników i były dość tanie, co sprawiało, że wszyscy się nimi zajadali. Wystarczyły ziemniaki, mąka i odrobina tłuszczu. Warto wrócić do tradycyjnej kuchni sprzed lat.

Smakują jak kopytka, ale przygotowanie ich jest dużo prostsze. Prażuchy robi się dużo szybciej. Nie trzeba studzić ugotowanych ziemniaków. Całe danie przygotowujemy w jednym garnku, więc tez nie nabrudzimy tyle w kuchni podczas ich robienia.

Jak przygotowuje się kluski?

Najważniejsze w przygotowaniu tego dania jest prażenie mąki na ciepłych, ugotowanych ziemniakach. Nie wolno mieszać składników , trzeba przykryć je by trochę wystygły. Mąka połączy się idealnie z ziemniakami. Po kilku minutach można wszystko rozgnieść, aż do uzyskania jednolitej, gładkiej masy bez grudek.

Po rozgnieceniu masy ziemniaczanej formujemy nasze kluseczki. Wygodnie jest robić to łyżką zanurzoną w gorącym tłuszczu.

Nie będą się one dzięki temu kleiły. Danie kładziemy na talerzu i już nic nie trzeba z nim robić. Nie potrzebują nasze kluski żadnego dodatkowego gotowania.

Kiedyś podawano je z kwaśnym mlekiem.

Przepis na tradycyjne kluski z Lubelszczyzny

Przygotowanie prażuch jest proste. Wystarczy pięć składników, aby je ugotować.

Składniki:

1 kg ziemniaków

3 łyżki mąki pszennej

1 płaska łyżka soli

200 g boczku

tłuszcz do smażenia

Ziemniaki trzeba obrać, pokroić na mniejsze kawałki i ugotować w osolonej wodzie. Następnie odlej część wody, pozostawiając około szklanki płynu. Garnek postaw na małym ogniu. Posyp ziemniaki mąką, przykryj i podgrzewaj przez kilka minut bez mieszania. Zdejmij garnek z ognia i dokładnie rozgnieć całość na gładką masę.

Na patelni można podsmażyć boczek, który będzie idealnym dodatkiem, a przy pomocy natłuszczonej łyżki formuj kluski.

Podawaj z chrupiącymi chrustem.

Źrógło: Fajnegotowanie.pl