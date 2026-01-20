Wyglądają jak kopytka, ale są o wiele łatwiejsze

Ziemniaczane kuleczki gościły na stołach w wielu domach na Lubelszczyźnie. Miały krótką liczbę składników i były dość tanie, co sprawiało, że wszyscy się nimi zajadali. Wystarczyły ziemniaki, mąka i odrobina tłuszczu. Warto wrócić do tradycyjnej kuchni sprzed lat.

Kopytka dyniowe. Pyszny i prosty przepis od Jakuba Kuronia

Smakują jak kopytka, ale przygotowanie ich jest dużo prostsze. Prażuchy robi się dużo szybciej. Nie trzeba studzić ugotowanych ziemniaków. Całe danie przygotowujemy w jednym garnku, więc tez nie nabrudzimy tyle w kuchni podczas ich robienia.

Jak przygotowuje się kluski?

Najważniejsze w przygotowaniu tego dania jest prażenie mąki na ciepłych, ugotowanych ziemniakach. Nie wolno mieszać składników , trzeba przykryć je by trochę wystygły. Mąka połączy się idealnie z ziemniakami. Po kilku minutach można wszystko rozgnieść, aż do uzyskania jednolitej, gładkiej masy bez grudek.

Po rozgnieceniu masy ziemniaczanej formujemy nasze kluseczki. Wygodnie jest robić to łyżką zanurzoną w gorącym tłuszczu.

Nie będą się one dzięki temu kleiły. Danie kładziemy na talerzu i już nic nie trzeba z nim robić. Nie potrzebują nasze kluski żadnego dodatkowego gotowania.

Kiedyś podawano je z kwaśnym mlekiem.

Przepis na tradycyjne kluski z Lubelszczyzny

Przygotowanie prażuch jest proste. Wystarczy pięć składników, aby je ugotować.

Składniki:

  • 1 kg ziemniaków
  • 3 łyżki mąki pszennej
  • 1 płaska łyżka soli
  • 200 g boczku
  • tłuszcz do smażenia

Ziemniaki trzeba obrać, pokroić na mniejsze kawałki i ugotować w osolonej wodzie. Następnie odlej część wody, pozostawiając około szklanki płynu. Garnek postaw na małym ogniu. Posyp ziemniaki mąką, przykryj i podgrzewaj przez kilka minut bez mieszania. Zdejmij garnek z ognia i dokładnie rozgnieć całość na gładką masę.

Na patelni można podsmażyć boczek, który będzie idealnym dodatkiem, a przy pomocy natłuszczonej łyżki formuj kluski.

Podawaj z chrupiącymi chrustem.

Źrógło: Fajnegotowanie.pl