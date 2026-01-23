Zupa rybna po szczecińsku to zupa, która rozgrzewa i syci. Jest gęsta, czerwona od pomidorów i pełna warzyw i kawałków ryb. Każda rodzina ma swoją własną recepturę, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Taką zupą zajadają się też turyści, którzy jadą w Szczecińskie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ta zupa jest pyszna i łatwo ją przygotować. Nie wymaga długiego gotowania. Składniki kupimy w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie. Kluczowe są tu przyprawy oraz dobre, świeże ryby. Majeranek, koper lub natka pietruszki to dodatki, które wzmocnią jej smak.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa rybna po szczecińsku

Składniki

1 kg filetów z białej ryby - dorsz, mintaj, itp.

2 marchewki

pietruszka - korzeń

kawałek pora - może być jeden cały mały

kawałek selera - np. ćwiartka dużego

2 ząbki czosnku

2 łyżki mąki

sól i pieprz do smaku

2-3 listki laurowe,

kilka ziarenek ziela angielskiego

majeranek, tymianek, słodka papryka, papryka wędzona

puszka pomidorów

koperek świeży do posypania zupy

olej do smażenia

4 duże ziemniaki

Przygotowanie

Warzywa obieramy, ścieramy na tarce o grubych oczkach. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Ziemniaki gotujemy osobno do miękkości w osolonej wodzie. Cebulę siekamy, czosnek też. Rybę kroimy na kawałki, solimy, pieprzymy, oprószamy mąką. Na dużej patelni rozgrzewamy olej i smażymy rybę. Przekładamy ją do garnka. Dodajemy tam ugotowane ziemniaki, tymianek i majeranek. Potem na patelni dusimy warzywa z cebulą i czosnkiem - dolewamy trochę oleju. Dodajemy ziele angielskie i liście laurowe. Potem dodajemy na patelnię pomidory w puszce i dwa rodzaje papryki. Dusimy chwilę. Do garnka z rybą i ziemniakami dodajemy zawartość patelni, zalewamy 1,5 l wody i gotujemy ok. kwadransa. Doprawiamy do smaku Zupę podajemy gorącą, posypaną świeżym, zielonym koperkiem. Można do zupy rybnej po szczecińsku podać chleb.