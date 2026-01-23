Zupa rybna po szczecińsku to zupa, która rozgrzewa i syci. Jest gęsta, czerwona od pomidorów i pełna warzyw i kawałków ryb. Każda rodzina ma swoją własną recepturę, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Taką zupą zajadają się też turyści, którzy jadą w Szczecińskie.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Ta zupa jest pyszna i łatwo ją przygotować. Nie wymaga długiego gotowania. Składniki kupimy w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie. Kluczowe są tu przyprawy oraz dobre, świeże ryby. Majeranek, koper lub natka pietruszki to dodatki, które wzmocnią jej smak.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa rybna po szczecińsku
Składniki
- 1 kg filetów z białej ryby - dorsz, mintaj, itp.
- 2 marchewki
- pietruszka - korzeń
- kawałek pora - może być jeden cały mały
- kawałek selera - np. ćwiartka dużego
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki mąki
- sól i pieprz do smaku
- 2-3 listki laurowe,
- kilka ziarenek ziela angielskiego
- majeranek, tymianek, słodka papryka, papryka wędzona
- puszka pomidorów
- koperek świeży do posypania zupy
- olej do smażenia
- 4 duże ziemniaki
Przygotowanie
Warzywa obieramy, ścieramy na tarce o grubych oczkach. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Ziemniaki gotujemy osobno do miękkości w osolonej wodzie. Cebulę siekamy, czosnek też. Rybę kroimy na kawałki, solimy, pieprzymy, oprószamy mąką. Na dużej patelni rozgrzewamy olej i smażymy rybę. Przekładamy ją do garnka. Dodajemy tam ugotowane ziemniaki, tymianek i majeranek. Potem na patelni dusimy warzywa z cebulą i czosnkiem - dolewamy trochę oleju. Dodajemy ziele angielskie i liście laurowe. Potem dodajemy na patelnię pomidory w puszce i dwa rodzaje papryki. Dusimy chwilę. Do garnka z rybą i ziemniakami dodajemy zawartość patelni, zalewamy 1,5 l wody i gotujemy ok. kwadransa. Doprawiamy do smaku Zupę podajemy gorącą, posypaną świeżym, zielonym koperkiem. Można do zupy rybnej po szczecińsku podać chleb.
