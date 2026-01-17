O tej sałatce Kaliny Jędrusik mówiła cała Warszawa. Przepis podawano sobie pocztą pantoflową. Przypomniała go w „Kuchennych rewolucjach” Magda Gessler. Ta sałatka, której podstawą jest gotowana kasza pęczak, jest pyszna i zdrowa. Robi się ją szybko. Ma jeszcze jedna zaletę - nie kosztuje dużo.

Przepis na sałatkę z pęczaku Kaliny Jędrusik

Składniki

  • 1 szklanka pęczaku
  • 2 surowe ogórki
  • 1 ząbek czosnku
  • Po 1 małym pęczku natki, szczypiorku i koperku
  • 50 ml oliwy
  • 25 ml octu winnego lub soku z cytryny
  • 1 łyżeczka musztardy
  • Sól, pieprz

Przygotowanie

Kaszę pęczak płuczemy, zalewamy dwiema szklankami wody. Gotujemy pod przykryciem na średnim ogniu do chwili, aż kasza "wypije" całą wodę. Odstawiamy do przestudzenia. Ogórek obieramy i kroimy w kostkę. Zieleninę płuczemy, osuszamy i siekamy. Przygotowujemy sos - mieszamy starannie oliwę, ocet, musztardę, dodajemy sól, pieprz oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Kaszę łączymy z zieleniną i ogórkiem, zalewamy sosem i odstawiamy do lodówki na dwie godziny, żeby się przegryzła. Sałatka Kaliny Jędrusik gotowa. Smacznego!